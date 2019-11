Así son los otros Gobiernos de izquierdas en la Unión Europea

Lo habitual es que las coaliciones en los 18 estados de la Unión Europea (UE) en los que ahora mismo gobierna más de un partido sean de centro o de centro-derecha. En los más progresistas, el poder lo suele tener la izquierda templada, que se alía con los liberales o centristas o que, si recurre a partidos más a la izquierda, busca en ella apoyos puntuales en tramitaciones y votaciones parlamentarias, como se aprecia en el siguiente cuadro, elaborado por el CIDOB, el Barcelona Centre for International Affairs .

En la última década, los pactos de progreso no han tenido una vida larga en Europa -algo que la derecha recuerda de forma agorera estos días-, pero lo cierto es que la tónica habitual en el continente ha sido la alternancia, bien del bipartidismo clásico, bien con la entrada de formaciones de nuevo cuño. Nadie aguanta mucho. Nadie es en Europa el PRI mexicano. Y hasta a ellos se les pasó el tiempo.

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Alexis Tsipras y Pablo Iglesias, durante un acto de Syriza en Atenas, en enero de 2015.

Además de estos Ejecutivos (uno en solitario, otro con los radicales como primera fuerza), la izquierda ha formado coalición en la última década en Francia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia, y ha suministrado apoyo externo al partido en el Gobierno en Suecia, Portugal, Dinamarca, la República Checa y Eslovenia.

Sólo hay ministros en Finlandia

A día de hoy, en la UE hay siete “gobiernos de progreso”, aunque el único país en el que hay ministros más a la izquierda del socialismo sentados en un consejo, como puede pasar en España, es Finlandia. La izquierda radical forma parte de la coalición dirigida por el socialdemócrata Antti Rinne desde el pasado abril. La Alianza de Izquierda, no obstante, es un socio menor en una suma a cinco en la que están también el liberal Partido del Centro, la Liga Verde y el Partido Popular Sueco. Los morados finlandeses tienen 2 de los 19 ministerios actuales, pero son puntales de su programa: el de Asuntos Sociales y Sanidad y el de Educación. El país tiene una amplia tradición de alianzas dispares, de diverso signo político y, también, de escasa estabilidad. Al menos ahora está en una fase nueva, ya que en los últimos 20 años los Ejecutivos siempre han sido conservadores.

En Dinamarca, por su parte, las elecciones del pasado junio las ganó la socialdemócrata Mette Frederiksen (SD) pero su gabinete se tiene que sostener sobre los social liberales (RV) en primera instancia, más los secundarios socialistas populares (SF) y los ecosocialistas de izquierda radical (la Alianza Roja-Verde), más puntuales ayudas de nacionalistas de Groenlandia y las islas Feroe. En un país donde las sumas son casi obligadas por la fragmentación parlamentaria, donde no siempre ser el candidato más votado te lleva a la presidencia (nos ponemos muy pesados con la serie Borgen, pero es que no hay mejor explicación), costó tres semanas llegar a un acuerdo. No hay un pacto de gobernabilidad, sino apoyos externos comprometidos.

En la República Checa, el poder lo tienen dos partidos, los socialdemócratas y los liberales populistas. El primer ministro es Andrej Babis. Sin embargo, el nuevo gabinete bipartito pactado en junio de 2018 tampoco alcanzaba la mayoría absoluta, por lo que tuvieron que buscar el apoyo parlamentario del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), también adscrito al GUE en el Parlamento Europeo. Es la primera vez vez desde la caída del muro de Berlín que un Gobierno checo depende del apoyo de un partido comunista.

Por su parte, en Suecia, el Gobierno del primer ministro Stefan Löfven encabeza desde el pasado enero una coalición en minoría formada por dos partidos: socialdemócratas (SAP) y verdes (MP). Como solos no llegan, cuentan con el apoyo parlamentario de los diputados del Partido de Centro y los Liberales y del Partido de Izquierda, que al igual que los anteriores se inscribe en el GUE. El país, desde 2014, no hace más que encadenar alianzas que están lejos de ser firmes, lo que ha generado “extremas dificultades” para lograr la estabilidad, dice el CIDOB.

En Eslovenia existe desde septiembre de 2018 una suma de cinco fuerzas, encabezada por la Lista de Marjan Sarec, social liberales comandados por el primer ministro de igual nombre. A él se añaden los Social Demócratas (SD); el Partido del Centro Moderno (SMC, social liberales), el Partido de Alenka Bratusek (SAB, social liberales) y el Partido Democrático de los Pensionistas (DeSUS, centristas). Cuenta con el respaldo eventual de La Izquierda (Levica) y las minorías nacionales húngara e italiana, que les ayudan a superar votaciones en el Parlamento, aunque las relaciones no son especialmente fluidas y cada negociación es angustiosa.

Y hay otro Gobierno más, el de Portugal, que sólo desde hace un mes camina en solitario. Durante la anterior legislatura, el socialista António Costa gestionó el país sin coaliciones, pero sí con un acuerdo de legislatura, de gobernabilidad parlamentaria, con el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda (que es el partido hermano de Podemos en el país vecino, con el que hay buena relación y con el que comparte bancada con ellos en el grupo de Bruselas y Estrasburgo).