La nación que podría convertirse en superpotencia gracias a las guerras en Ucrania y Gaza

Allison Sales / picture alliance via Getty Images

Luiz Inacio Lula da Silva, el pasado febrero, en la fábrica de Volkswagen en Sao Bernardo do Campo.

Los conflictos armados crecientes en el mundo tienen al planeta con el alma en vilo, tanto por el daño que puede causar en la población como en la economía. En este último flanco, sin embargo, la necesidad de nuevos recursos y suministradores y otras vías que eviten las crisis pueden llevar a que, para algunos, surja la oportunidad. Y uno de los que pueden salir con bien es Brasil.

Según pronostica Goldman Sachs en su informe de economía global, el megapaís de América Latina puede ser el "gran beneficiado" de lo que pasa en Gaza y en Ucrania y colocarse en 2025 entre las diez mejores economías del planeta, consolidándose como lo que ya es: la mayor superpotencia de Suramérica.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Los datos han sido rescatados por el diario La Razón y constatan una tendencia alcista que comenzó aún antes de los dos conflictos y que se ha afianzado ahora, en la nueva era de Lula da Silva. Según la clasificación mundial de países de Statista, en función de su PIB por paridad del poder adquisitivo en 1992, 2010 y 2028, el ranking de las 10 naciones que conformarán las principales economías del mundo en 2028 son: China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Indonesia, Rusia, Francia, Reino Unido... y Brasil.

Según las estimaciones del informe El camino hacia 2075: tamaño y oportunidades del mercado de capitales de Goldman Sachs en lo que refiere a al PIB nominal de cada país, se espera que en ese año Alemania, que alguna vez fue la tercera economía más grande del mundo, ocupará el noveno lugar detrás de Brasil. Brasil por delante de Alemania, así es. Con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,1% el año pasado, Brasil debería saltar dos lugares y convertirse en la novena mayor economía del mundo en 2023, constata también el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de diciembre. En el año 2022, Brasil ocupaba el 11º lugar.

Pero es que la pasada semana el FMI mejoró aún más las previsiones para el país americano para 2024 y 2025: consideró que el PIB del país avanzará un 2,2 y un 2,1 %, respectivamente. Su informe de perspectivas económicas globales, publicado en el marco de las reuniones de primavera con el Banco Mundial, actualiza el publicado el pasado enero. En este tiempo, el pronóstico para 2024 se revisa al alza cinco décimas y el de 2025 en dos décimas.

El FMI apunta en su informe que la moderación anticipada en la economía brasileña es fruto de la consolidación fiscal, efectos rezagados de una política monetaria todavía restrictiva y una menor contribución de la agricultura al crecimiento.

La previsión sobre Brasil no se aleja demasiado de la estimada para el conjunto de Latinoamérica y el Caribe, donde el PIB pasará del 2,3 % de 2023 a, según los cálculos, el 2 % este año y el 2,5 en 2025. En el primer caso supone un alza de una décima respecto a lo estimado en enero y en 2025 no hay cambios. Brasil, no obstante, se sitúa por encima de Sudamérica en su conjunto, región que tras haber crecido un 1,5 % en 2023 rebaja su crecimiento económico al 1,4 % el año que viene y lo aumenta al 2,7 % en 2025.

El FMI incluye en su informe cifras de inflación y prevé que el índice de precios al consumo de Brasil se sitúe en el 4,1 % este año, cinco décimas menos que en 2023, y en el 3 % en 2025, muy por debajo de los porcentajes del 24,7 y del 10,1 % previstos para el conjunto de Sudamérica en este 2024 y 2025, respectivamente. Brasil es uno de los integrantes del G20, grupo de países al que se refiere en su informe el FMI para destacar que el crecimiento económico en sus diez mercados emergentes ha superado consistentemente el de las economías avanzadas en las dos últimas décadas.

La organización apunta que a medida que su participación en el PIB mundial “se ha más que duplicado”, Brasil, Argentina, China, la India, Indonesia, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía han seguido integrándose en la economía global, principalmente a través del comercio y de las cadenas de suministro. Brasil, en concreto, es un destacado productor de materias primas agrícolas y minerales.

Pese a todo, Estados Unidos, China y Alemania seguirán siendo las mayores economías del mundo este año. El organismo prevé que la economía mundial se ralentice este año, creciendo un 3%, frente al 3,5% de 2022. Para 2024, el FMI estima una expansión mundial del 2,9%.