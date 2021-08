Así te afectará el nuevo Madrid Central de Almeida

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El alcalde ha presentado el nuevo plan de movilidad de la capital.

Desde la anulación judicial las cámaras de Madrid Central funcionas aunque no se envían las multas a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le notifique al Ayuntamiento del fallo para ordenar su ejecución.

La nueva ordenanza prohíbe la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de no residentes a partir del 1 de enero de 2022 en el interior de la M-30. Además, por primera vez se establece que toda la ciudad sea Zona de Bajas Emisiones (por anillos territoriales) para combatir las emisiones con medidas adicionales porque la contaminación es más acusada. Una de ellas será prohibir que circulen por la capital vehículos sin la etiqueta ambiental a partir de 2025.

Y es que con la nueva ordenanza, Madrid Central pasará a denominarse como Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro que mantendrá el mismo perímetro y además se crea el ZBEDEP Plaza Elíptica. Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que habrá novedades aunque para algunos no son suficientes y suponen un retroceso por permitir el ingreso de más vehículos.

¿Qué es el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)?

La ordenanza incorpora una nueva zona de alta rotación en espacios con una alta demanda de estacionamiento como en hospitales y colegios. Estará señalizada de color blanco y azul y como máximo permite el estacionamiento durante 45 minutos.

Se establece además la tarifa dinámica en el SER para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno.

Se contempla además la ampliación del SER a 20 barrios frontera más allá de la M-30 en función de la demanda de los vecinos.

¿Cómo afecta a ciclistas, patinetes y riders?

Entre los principales cambios, se permite circular a bicicletas por túneles y a patinetes por carriles multimodales (carriles con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o inferior). Además se prohíbe a bicicletas, vehículos de movilidad personal (VMP) y motos estacionar en el acceso peatonal de paradas de transporte, plazas reservadas a personas con movilidad reducida y junto a contenedores de recogida de residuos.

No obstante, se permite el estacionamiento de bicicletas y VMP sobre aceras que no hayan sido declaradas peatonales ni de especial protección para el peatón y siempre que no exista una reserva específica para estos vehículos a menos de cincuenta metros.

La ordenanza también obliga a usar casco homologado para los ciclistas, los patinetes y otros VMP para menores de 18 años y riders indistintamente de su edad.

¿Qué es el laboratorio de la movilidad?

La ordenanza incluye el estudio de las condiciones en que deberá regularse la movilidad aérea urbana de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) cuando lo habilite la normativa comunitaria y estatal sobre operaciones de estos sistemas.

Las críticas

Más Madrid ya ha pedido la retirada de esta propuesta porque la considera un “desastre” que permitirá el acceso de 50.000 coches más que ahora lo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

Por su parte, los socialistas han anunciado que presentarán enmiendas para “pulir sus pésimas consecuencias” y porque prioriza a los coches frente a los peatones.

Desde Vox se han mostrado escépticos y fuentes del partido han mencionado que es “lo mismo que había antes pero con otro nombre” y han advertido que no lo apoyarán en septiembre a menos que haya cambios notables con las enmiendas.