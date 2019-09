¡Atención, obras!: Examen parlamentario a la nueva Comisión

Visto que su agenda política (articulada por escrito en las llamadas Mission Letters, encargos programáticos individualizados con los que Von Der Leyen asigna y distribuye sus respectivas carteras entre los candidatos a comisarios entrantes -Commissioners Designate, en la jerga-), y visto que sus prioridades (Guidelines) se hacen eco expresamente de las llamadas de atencion que le habían sido subrayadas por el Grupo Socialista (S&D), no sorprende que la primera impresión haya ayudado a compensar el sinsabor inicial. Esa foto inicial mejora cuando se constata que los asuntos más sensibles para la agenda socialista quedan en manos de Comisarios/as socialistas (Asuntos Exteriores y Seguridad para Borrell, Cambio Climático y Transición Ecológica Justa para Timmermans, Economía para el italiano Gentiloni, Interior, Asilo y Migraciones para la sueca Johansson, Igualdad para la maltesa Dalli... serían ejemplos de ello).

En el envés o pasivo de esta primera impresión figura el dato -no inocuo- de que la familia de los Verdes (la única que crece con claridad en estas últimas elecciones europeas) no se halla representada en la composición de la futura Comisión Von der Leyen, como tampoco la Izquierda radical del Grupo GUE, pese a que sus aportaciones en clave europeísta inspiran parte significativa de la respuesta progresista a los estragos causados por la prolongada crisis de la Gran Recesión de 2009 y su gestión antisocial y desigualitaria mediante la imposición de un prolongado y nocivo ciclo de austeridad recesiva (Austerity only policies). No va a ser fácil, en efecto, corregir el corrosivo impacto de las desigualdades sobre la desfallecida voluntad de Europa en la UE sin ampliar la mayoría europeísta en la UE más allá de los confines de PPE, S&D y Renew Europe (la familia liberal, hoy liderada por Macron) hasta alcanzar a los verdes y a buena parte de Izquierda Unida (GUE).

Además, la Comisión Von Der Leyen plantea al menos dos problemas de partida, ambos significativos para la agenda progresista. De un lado, su estructura se aleja de la organización interna del PE, lo que evidencia (no lo esconde) el propósito de dificultar el control parlamentario y la exigencia de responsabilidad individualizada de los/as comisarios/as en sus respectivas áreas (carteras o Portfolios). De otro, la asignación a determinados comisarios/as de una jerarquía distinguida como “Vicepresidencia ejecutiva” suscita mucha desconfianza cuando se sitúa a otros comisarios/as bajo su supuesta férula (máxime cuando hay contraste entre la adscripción ideológica de los dos polos del binomio verticalmente situados: es el caso del letón Valdis Dombrovskis, halcón de la austeridad recesiva que tanto daño a hecho a la UE (especialmente al sur), que actuara de vicepresidente sobre Paolo Gentiloni, comisario entrante de economía, del PD italiano, y sobre Nicholas Schmit, comisario entrante de asuntos sociales, socialdemócrata luxemburgués).

Como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, he tenido el honor de presidir las intensas sesiones parlamentarias de examen de gestión de los comisarios salientes (Frans Timmermans en Rule of Law; Vera Jourova en Justicia; Julian King en Seguridad y Dimitris Avramopoulos en Interior), todas ellas expresivas del carácter controvertido y divisivo de los grandes ejes temáticos de la amplia acción legislativa de esta Comisión LIBE.