Atención Primaria en Madrid: el "perpetuo desgaste" de la Sanidad Pública tras 25 años de gobierno del PP

“Actualmente se destina un 5,9% del presupuesto a Sanidad. Nosotros pedimos aumentarlo al 7,5% y que un 25% vaya para AP”, sostiene en el mismo sentido Esbrí. “Además, instamos a que los centros de salud tengan unas condiciones dignas y a que a cada sanitario no se le asignen más de 1.500 pacientes, o tareas que no les corresponden como las de rastreo”, añade.

“No hay profesionales que quieran esto, y de los que hay, la mayor parte son mujeres jóvenes que tienen hijos y que quieren reducción de jornada, por lo que de 17 a 21 horas no se encuentra a casi nadie”, reconoce.

Para Calderín, la solución pasa principalmente por aumentar la financiación. “Si se quiere ofertar ese horario de trabajo a la población, porque a lo mejor la comunidad lo necesita, la única forma de conseguir más profesionales será mejorando las condiciones”, explica.

“Además, en un futuro breve se jubila un 30% de los médicos de familia de Madrid y, si esto no cambia, la cosa irá a peor. Ya no es que no haya suplentes, es que quedan plazas sin cubrir”. Una situación que se agrava todavía más en zonas alejadas de la capital. “Se calcula que hay cerca de 2 millones de personas que no tienen médico por este vacío. Si ni siquiera los residentes que salen ahora hasta hacer la oposición aceptan, será por algo. Y, además, si se destinara más a Primaria, habría muchas cosas que nosotros podríamos resolver con más recursos para descargar hospitales”, matiza.

Deriva hacia el desmantelamiento total

Para Esbrí, la cruda realidad de la AP madrileña es su deriva hacia el desmantelamiento total. “Existe una gran falta de transparencia, pero observamos que se están dando pasos para liquidar el modelo sanitario público y universal de calidad que queremos. Se utilizan conciertos y concesiones alegando estado de emergencia para cosas que no lo merecen, como por ejemplo el Zendal, mientras tenemos cerradas torres en hospitales”, argumenta.