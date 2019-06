'La noche en 24 horas' dobla su audiencia con la entrevista a Otegi

Este miércoles se desataba la polémica por la decisión de TVE de entrevistar al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en prime time en su programa La noche en 24 horas, presentado por Marc Sala en el canal 24 Horas. Esto provocó fuertes críticas por parte de asociaciones de víctimas y de partidos como PP, Cs y Vox.

Incluso, los populares llamaron en las redes sociales a boicotear la entrevista a Arnaldo Otegi. ”¿Nosotros no vamos a ver esa entrevista. ¿Y tú?”, preguntaban, además de difundir un vídeo con el siguiente lema: “No al blanqueamiento de terroristas. No a la humillación de las víctimas. No a la televisión del PSOE”.

¿Tuvo efecto en los telespectadores? Según los datos de audiencia difundidos por El Periódico, en el tramo en el que se emitió la entrevista se registró una cuota de pantalla del 1,6% -con 230.000 espectadores-.

Es un dato muy superior a los registros habituales de este programa. De hecho, supone el doble respeto a las últimas emisiones. Este mismo lunes la audiencia en ese tramo fue del 0,7% (111.000 telespectadores) y el martes del 0,9% (134.000).

Si se compara con el miércoles de la semana anterior el resultado es de más del doble, cuando el share fue del 0,7% (con 106.000 espectadores), según los datos de El Confidencial.

Además, ese tramo de La Noche en 24 horas superó a la media de la cadena durante todo el miércoles (0,9%).