Los audios del comisionista Luceño al Ayuntamiento: "Ahora sí que me debes... una medallita"

“Elena, yo creo que no entendéis el sistema. Vosotros, para hacer una transferencia, tardáis ocho días y pasáis por 25.000 gestiones. Y esta gente lo puede hacer en un día, con una sola gestión. Pero necesitan un documento... No una chapuza. Porque sino, si yo hago eso, estaréis otra vez con [lo de] la “estafa” de los cojones y toda la historia. Necesitan un documento con la firma de un señor que se haga responsable. Me dicen que firme yo y les digo que unas narices lo voy a firmar yo. ¿Tu lo firmarías? [...] Es un sinsentido. Se puede correr mucho, pero las cosas hay que hacerlas bien [...] No pasa nada, se va a intentar así. Pero es una chapuza. La gente allí trabaja, y aquí duerme y descansa porque es fiesta. Si queréis cobrar rápido, pues tendrá la gente que despertarse. Si no, se va hacer como se pueda. Pero no se puede hacer la transferencia porque se piensan que es un blanqueo”.

Extracto del audio del 8 de abril de 2020 de Luceño a Collado, al que ha tenido acceso ‘El País’.