Salen a la luz grabaciones en las que Florentino llama a Raúl y a Casillas "las dos grandes estafas del Madrid"

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl”, se escucha en una de las supuestas grabaciones.

Casillas y Raúl siguen vinculados al Madrid

Iker Casillas, en la actualidad, ejerce como embajador del club y es vicepresidente de la Fundación, y Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla. En el Real Madrid, por su parte, existía este mediodía un sentimiento de gran indignación por la difusión de estas frases del presidente del Real Madrid de hace 15 años, según EFE.

La publicación de estos supuestos audios de Florentino está causando gran revuelo en Twitter, donde los usuarios publican críticas o mensajes de apoyo a partes iguales. Tampoco faltan cibernautas que lamentan que el audio esté fragmentando y no haya sido publicado en su totalidad. El debate está servido.