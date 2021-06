"Una autobiografía llena de mentiras": la polémica sobre 'Yoga', el último libro de Emmanuel Carrère

“La autoficción tiene un límite, uno solo, como en el juramento hipocrático: no hacer daño. No ofender a nadie. Yo lo hice una vez, hace mucho tiempo [en Una novela rusa (2007)] expuse la intimidad emocional y sexual de Sophie, mi compañera de entonces, con una indiscreción que aún hoy lamento”, señaló.

En esa misma entrevista recalcó que no había mencionado a su exmujer en la novela, y que puede que “sea eso lo que reprocha”. “Si hubiera escrito la más mínima cosa desagradable de Hélène, habría entendido que se ofendiera y saliese con una diatriba sobre los escritores que vampirizan en sus personajes a quienes tienen alrededor. Pero no escribí nada agradable o desagradable sobre ella, nada en absoluto. Quizá en el fondo sea eso lo que me reprocha. Tal vez no quiera estar en el libro, pero tampoco quiere estar fuera de él”, explicó entonces.