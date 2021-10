La historia de España no se entiende sin el PSOE. El presente y el futuro tampoco. Desde la llegada de la democracia, todos los éxitos colectivos, todos los avances en derechos, todas las conquistas sociales y los retos económicos, todo el progreso y bienestar han venido de la mano del PSOE. Los próximos también.

Nadie comprende mejor España que el PSOE y nadie tiene más propuestas para avanzar que nosotros. En este 40º Congreso que celebramos en Valencia, tenemos el compromiso de seguir haciendo país y futuro con Pedro Sánchez, como hemos estado haciendo hasta ahora. Como lo hemos hecho siempre. Con determinación, con voluntad de seguir dando lo mejor de nosotros a la ciudadanía y con una mirada global sobre el presente con la que avanzar.

No solo somos el partido más longevo de España, el que más historia tiene, el que más tiempo ha gobernado o el mejor conectado con las inquietudes de la calle, sino también el partido más trasversal, más participativo y más democrático como demuestra la Ponencia Marco del 40º Congreso. Una Ponencia que refleja las inquietudes y los objetivos que nos marcamos y a los que nos enfrentamos como sociedad, demostrando una vez más que estamos a la vanguardia del país en derechos, libertades y oportunidades, para no dejar a nadie atrás y llevar a cabo una recuperación justa, que abra un horizonte de esperanza y garantice un progreso seguro, sostenido y duradero en el tiempo.

Vivimos tiempos de permanentes cambios, de desafíos globales, en los que España necesita tener un liderazgo claro, identificable, valiente y decidido como el que ejerce Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero también como secretario general del PSOE, la gran fuerza política del país. Siempre un paso por delante de las demás organizaciones políticas, siempre al lado de la esperanza de tantos ciudadanos que nos miran y se sienten respaldados en sus anhelos, en sus aspiraciones de vida y de futuro.

Frente a una derecha que no entiende su papel en la oposición, que no ejerce su responsabilidad, que no tiene propuestas como ha demostrado una vez más con el anteproyecto de ley de Vivienda, a la que se oponen antes de leerla y de conocer su contenido.

Y frente a una derecha con un liderazgo mermado por la extrema derecha y sin más ideario político que la crispación, el bloqueo y los insultos como ha vuelto a demostrar el PP en su Convención Nacional, el PSOE ya no es que sea más necesario que nunca, es que vuelve a ser imprescindible.

Somos los únicos que tenemos respuestas para los desafíos y soluciones para los problemas y necesidades que tiene nuestro país. Los únicos con una hoja de ruta clara para generar un país más justo, más sostenible, más cohesionado social y territorialmente, más igualitario y más moderno. Conocemos el camino por el que tenemos que avanzar. Vamos a ello.