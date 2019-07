"Avergüenza una izquierda que compite por sus egos": el potente mensaje de Rozalén que te hará reflexionar

Cristina Andina via Getty Images

“A veces se me olvida que opinar nos sale caro. Andamos en los tiempos en los que un post en Facebook se convierte en noticia y el titular captará tu atención a toda costa. Más si el verano es aburrido. La verdad es relativa. Y me acuerdo de cuando yo decía lo que realmente pensaba y no cuidaba las formas y parecía ser valiente. Pero ahora todo dura igual que una tormenta de verano y en pocos días ya no te recordarán. Tendrás que hacer nuevos méritos”, ha empezado diciendo en la publicación, que acumula más de 16.000 me gusta.

Los artistas no están exentos de los cambios sociales y políticos que ocurren. Son muchos los rostros conocidos que pidieron un pacto PSOE-Unidas Podemos para el gobierno de España y otros suelen posicionarse habitualmente sobre los cambios de la sociedad.

“Ahora hay un ojo que observa y nos juzga todo el rato. Y ahora me piden fotos en el garaje del supermercado y aunque suplique tres veces por favor que no me encuentro bien terminaré posando sonriente porque sólo así haré feliz a su hija”, ha añadido.

La cantante ha recalcado que “vale más un selfie que un abrazo” y ha llamado la atención sobre la importancia de las “sonrisas” y la “perfección. A veces se me olvida que me cuelgan unos hilos de los pies y las muñecas”. “La tristeza no te regala likes. Hay miradas que están rotas. La sonrisa eterna duele”, ha detallado.

La cantante de Girasoles ha hecho un repaso sobre la situación política y social de países como Puerto Rico o Guatemala, la pena de muerte en EEUU, donde gobierna Donald Trump, y los migrantes muertos en el Mediterráneo, pero no se ha olvidado de España. “Avergüenza una izquierda que compite por sus egos y esa ‘derrota en nuestro ADN’ no para de rondarme la cabeza.

Ya no sé muy bien qué pensar y en qué creer”, ha indicado sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez.

Para concluir, la manchega ha repasado sus momentos más íntimos viendo series de Netflix como La Casa de Papel, de la que dice que no le deja dormir o Paquita Salas con la que se parte de risa. “A veces viajo a los días en los que leía feliz en el mirador de mi pueblo pero ahora me cuesta pasear por sus calles. Porque compartí mi intimidad y a mi familia. Y lo volvería a hacer... A veces parece que lo tengo todo. Mentira. Todos deseamos cosas que no tendremos jamás. Eso no cambia”, ha añadido.

“Sigo sin ser capaz de escribir poemas. Y con todo estoy feliz, porque la felicidad es un estado, no una cualidad. Y en todo valle hay un dragón.

Y yo este valle no lo cambio por nada...”, ha acabado diciendo.