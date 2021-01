Ayuso, a la pesca de votantes en el país con más bares del mundo

No está claro si es un nicho más rentable que el de los familiares de quienes se mueren de coronavirus por no tomar medidas contundentes, porque es imposible saber cuántas vidas se hubieran salvado con restricciones más firmes.

Lo que apreciamos una barra en España no necesita ni cifras. Aunque las hay en abundancia. Parece que aún somos el país que más bares tiene en el mundo, al menos hasta 2019. También existen números más dramáticos. Más de 120.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid pertenecientes al sector hostelero están en ERTE, según CEIM. La patronal de los empresarios madrileños explica que “en estos momentos no disponemos de las cifras de empresas que hayan cerrado pero sí de pérdida de afiliados a la Seguridad en este sector en Madrid. En los últimos doce meses, 34.900 personas, con un descenso de la afiliación del 15,34%”.

Pero ella va a lo suyo, y lo suyo es afianzar su liderazgo dentro del PP, y para eso, practicar el populismo en las filas de uno de los sectores más populares y más dañado por la Covid-19, un arma que puede darle juego. “Estamos hablando de la vida y la muerte, ¿cómo se puede banalizar sobre la vida o la muerte? Y elegir los bares”, se pregunta un diputado popular espeluznado, que asegura no ser el único al que le chirrían algunas de las máximas de la presidenta madrileña.

Esa es la razón por la que la presidenta de la Comunidad de Madrid se mueve al ritmo de sentencia tan rotunda como “Para arruinar aún más a la hostelería conmigo que no cuenten”. Así da por hecho que a compañeros del PP como Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León o López Miras, de Murcia, sí que quieren arruinar la hostelería porque insisten en adelantar el cierre por el confinamiento a las ocho de la tarde.

Las startups de España eran las empresas de hostelería y nosotros, un país de camareros. También es ese lugar donde figuras de renombre, desde grandes cocineros a personajes de la cultura, pidieron el año pasado -meses después de que comenzara la pandemia que fueran considerados Patrimonio de la Humanidad . Lo del bareto, las copas, el cafelito y demás forma parte de nuestro ADN y desarrollo económico. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar o un conocido vinculado a la restauración?

Se trata de ir sumando, tacita a tacita, ya que en las últimas elecciones a la Comunidad, el 26 de mayo de 2019, el PSOE, con Gabilondo a la cabeza, tuvo 165.000 votos más que Díaz Ayuso, aunque no logró formar Gobierno. Hacer suyos parte de esos votos reduciría su dependencia de Ciudadanos y Vox, en los próximos comicios.

Europa Press News via Getty Images Díaz Ayuso, en un acto público en noviembre de 2020 en Madrid.

Sin embargo, Ayuso podría estar creando escuela. Hace unos días, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, aseguraba que seis de cada diez empleos de la hostelería de la capital se iban a destruir. La Asociación de la Hostelería de Madrid ha calificado de “desastre” la campaña de Navidad, donde “un 78% tuvieron una caída de la facturación de más del 50% con respecto a 2019”.

No hay cifras en el sector hostelero analizando que hubiera pasado si en vez de “salvar la Navidad”, se hubiera mantenido un confinamiento sensato, de una vez por todas, de forma que ahora no tuviéramos que estar encaramados en la tercera ola, desbocada. Pero es un hecho que los hosteleros se han convertido en un foco de descontento importante y Ayuso va a por ellos y sus votos, pese a quien pese. Aunque sea a sus compañeros de partido que presiden otras comunidades autonómas y al mismísimo Pablo Casado o su número dos, Teodoro García Egea.

Egea ha sido la primera victima ridícula -no la única- de la contradicción del PP en cuanto a la posición de sus presidentes autonómicos frente a la necesidad de modificar el decreto del Gobierno sobre el confinamiento para las autonomía. Al “pobre Teo”, como se lamenta una compañera, le tocó bregar con la pregunta de si la dirección del PP apoyaba a Ayuso o a Bonilla y Mañueco, en la solicitud del adelanto de la hora de confinamiento en el Decreto de Alarma. La realidad es que en la dirección popular no ven necesario “cerrar la restauración. Ese no es el camino”, afirma un asesor de la actual dirección.