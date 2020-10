Ayuso responde a la propuesta de "parón" de su vicepresidente: "Nos vamos a ir a la quiebra si seguimos cerrando"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha contestado a la propuesta que su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha realizado en una entrevista con el diario El País en la que ha planteado “un parón contundente” en Madrid para frenar la escalada de contagios de coronavirus.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al homenaje a las víctimas del Covid celebrado este domingo en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.

Allí, delante del propio Aguado, la presidenta madrileña ha asegurado que la región va a ir “a una quiebra inasumible si seguimos cerrando”.

También ha contestado a otra de las afirmaciones de Aguado, que plantea bajar la incidencia acumulada de los más de 400 actuales a 25 por cada 100.000 habitantes antes de Navidad.

“Para el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el objetivo es que no haya contagios; no 25, que no haya”, ha dicho visiblemente molesta.