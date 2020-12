La delirante comparación de Ayuso: ha inventado una forma de medir

“Todos los años los catalanes pagan otros 34 zendales en impuestos a cargo de los independentistas. A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos, y menos para pagarle el negocio”, ha añadido.

“Una noche llegamos a tener 900 fallecidos. Ahí me jure, y nos juramos como Gobierno autonómico, hacer lo imposible, lo que fuera, para no volver a vivir esas situaciones, para no tener a nuestra gente en el suelo o en sillas”, ha subrayado sobre sus motivos para construir el hospital.