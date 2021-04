Ayuso desmiente a Vox: "Ni siquiera lo que exponen es cierto”

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado a valorar la última polémica racista de Vox.

El partido ultraderechista ha empezado la campaña fuerte colocando un gran cartel en la estación de la Puerta del Sol en el que se escribe lo siguiente: “Un MENA, 4.700 euros al mes. TU ABUELA 426 euros de pensión/mes”.

La Asociación Marroquí en España ya calificó de “bulo” estas afirmaciones: “Los menores no acompañados no reciben ningún sueldo mensual. La partida de 4.700 euros no va a menores, sino a gastos como las instalaciones o sueldos de profesionales que trabajan en estos centros”.

Este miércoles, Ayuso ha sido preguntada por esta campaña en una entrevista en la Cadena Ser y ha vuelto a desmentir a Vox: “Te exponen la renta no contributiva de una mujer mayor y el coste de mantenimiento de un menor, que no es cierto y es más pequeño. También podría compararlo con otras personas que las administraciones sí mantenemos al 100% desde el punto de vista sanitario, etc. Ni siquiera lo que expone ese cartel es cierto”.

La dirigente ‘popular’ se ha mostrado contraria a la postura de Vox respecto a los MENA. “Cuando dice que no todos los hombres son agresivos por el hecho de ser hombres, lo comparto. Pero tampoco todos los extranjeros son delincuentes por el hecho de serlo. Para mí pesa lo mismo un delito lo cometa alguien nacido aquí o en Casablanca. Es un debate que me parece que está fuera de lugar y que es maniqueo”, ha afirmado.

Ayuso, que ha señalado que además de este punto también se opone al pin parental de Vox, ha asegurado que la formación de Abascal es “ultraderecha en algunas cuestiones”.

“He conocido a diputados y políticos que hoy están en Vox y no considero que sean ultraderecha. Si empezamos con las etiquetas de los ultras, en los Parlamentos tenemos a personas como el señor Otegi que nadie le dice ultranada o al señor Pablo Iglesias”, ha rematado.

La Fiscalía Provincial de Madrid abrió este martes diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Vox a raíz de ese cartel.