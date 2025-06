¿La expresión "a palos" es andaluza, como defiende Juanma Moreno? 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este viernes al término de la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona que Pedro Sánchez acabará convocando elecciones generales adelantadas "a palos" porque "será su propio partido el que le obligue". Una expresión - "a palos" - que suscitó un gran revuelo por su dureza y que el Gobierno en bloque censuró.

El primero en hacerlo fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se preguntó a través de un tuit en su perfil oficial en X si "todas las televisiones y los programas de radio" iban a mostrar su "indignación" ante estas palabras del presidente de Andalucía. El gabinete de Juanma Moreno salió rápidamente al paso y aseguró que esta expresión forma parte de la jerga popular andaluza. "En Andalucía todo el mundo sabe lo que es hacer algo 'a palos'. Intentar vincularlo a la violencia es hacer el ridículo. Pediremos que en la próxima Conferencia de Presidentes le pongan a este ministro un pinganillo para entender el andaluz", aseguró su equipo en unas 'fuentes' enviadas la prensa ante el revuelo generado.

Como el asunto no quedó muy claro, Moreno Bonillas dijo 24 horas después en El Rocío (Huelva) que "a palos" “es una expresión muy andaluza” y significa “a la fuerza”.

“Aquí, a palos es a la fuerza. Quizá algunos no la comprendan porque no son andaluces, pero uno cuando no comprende algo, lo que no hace es insultar, como algunos han insultado en las redes”, ha señalado.

Pero, ¿es realmente una expresión andaluza como defiende Moreno Bonilla? La denominada Asociación Andaluza de la Lengua ha dado esta respuesta a preguntas de El HuffPost:

"Nos sorprendió porque no entendimos que fuera una expresión andaluza diferente a su significado en otras partes. De todas maneras, el propio Moreno Bonilla ha dicho después que significa hacer algo a la fuerza, suavizando bastante el significado que todo el mundo le da dentro y fuera de Andalucía y que implica el uso de la fuerza de manera violenta o agresiva (obligar a alguien a hacer algo dándole palos).

Quizá Moreno Bonilla haya querido sonar más informal, se ha expresado de una manera desafortunada y haya queriendo excusarse escudándose en las diferencias del andaluz.

De hecho, Moreno Bonilla también mencionó respecto a esta situación que habría que poner un pinganillo en la cumbre de presidentes para que se entienda el andaluz. Sería interesante que no se utilizara el andaluz de manera partidista ni se utilizara para el enfrentamiento con las lenguas que se hablan en España y que, si de verdad se considera que hay problemas de entendimiento mutuo, se planteara una política lingüística de promoción de todas nuestras formas en todos los medios y contextos –que, además, viene recogido en nuestro Estatuto de autonomía desde hace más de 40 años".