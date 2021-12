Ayuso dice que el "tono de Casado es poco" tras su "qué coño tiene que pasar" a Sánchez

“Y le digo que, con alternativas, la vida tiene que seguir”, asegura la presidenta madrileña, quien cree que “en esta postura caben las dos”. “La de la preocupación y la mía, que evidentemente no es de relajación, pero sí es echarme a las espaldas la gestión de la sanidad y de la pandemia”.

Preguntada por el tono duro que ha exhibido Casado esta semana en el Congreso, donde llegó a preguntar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “qué coño tiene que pasar para que asuma alguna responsabilidad”; Ayuso sale en defensa del presidente del PP:

“Pablo Casado tiene personalidad propia para adoptar un tono u otro y que no tenga nada que ver conmigo. La situación no puede ser más alarmante y desesperante cuando tienes delante un Pedro Sánchez que no toma decisiones, que engaña con las cifras económicas, que erosiona las instituciones (...). La situación es tan grave que el tono empleado por el presidente Casado es poco”.