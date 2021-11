Un experto en comunicación no verbal resume en una palabra cómo vio a Ayuso en 'El Hormiguero'

A 👁️👁️ DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL: @IdiazAyuso en @El_Hormiguero No he advertido incoherencias comunicativas que transmitan falta de sinceridad. Rebosa seguridad en sí misma. El FUTURO nadie lo conoce, pero estoy convencido que ella considera que EL PRESENTE es suyo pic.twitter.com/rnUNzSu85a

Su ropa también fue un detalle importante. La presidenta regional acudió al programa con una chaqueta de cuero negro, elección no casual para el experto, que piensa que “fue a pasárselo bien más que a protagonizar”. “Y lo digo por los colores: cuando ella busca el protagonismo suele vestir íntegramente de rojo. Es muy habitual que vista entera de un color; blanco, negro y rojo son los tres que más usa. El rojo lo utiliza cuando quiere llamar la atención. Cuando busca un poco estar ahí pero no un protagonismo muy ardiente, suele vestir más de negro”, justifica.

Martín Ovejero no detectó incoherencias entre lo que Ayuso dijo sobre su buena relación con Pablo Casado, líder del PP, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y su comunicación no verbal: “Al hablar de Casado no vi microexpresiones de enfado. En muchísimas ocasiones las he visto, o de asco o de desprecio en muchos líderes políticos y en personas como tú y como yo. No las podemos evitar”.