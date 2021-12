Ayuso niega que vaya a eliminar las leyes LGTBI pero se abre a "mejorarlas" con la ultraderecha

Monasterio ha llegado a acusar a Ayuso de no defender la “libertad para todos” sino “los privilegios de algunos a los que usted tiene miedo” y al PP de “acobardarse” cuando la izquierda les acusa de querer quitar derechos, algo que ha provocado gestos de desaprobación entre la bancada popular.

″¿Ustedes con quién quieren estar, con los que me quieren quitar a los hijos o de parte de la libertad?”, ha dicho Monasterio sosteniendo una fotografía con una pancarta de la manifestación de este miércoles en la Puerta del Sol.

En su respuesta, Ayuso se ha puesto seria y ha reprochado a Monasterio que diga “cualquier cosa” porque “no gobierna”. “Yo tengo que tomar amplias responsabilidades para la Comunidad de Madrid, a la que tengo que dotar de estabilidad, de normalidad y de total convivencia. Por eso, yo muchas de las acusaciones que usted me lanza yo no me las puedo permitir”, ha agregado.

La presidenta madrileña ha criticado “las formas” de Monasterio. “Ni ofendiendo ni llevándonos del ronzal a los demás, porque somos 65 escaños”, ha dicho Ayuso, que ha pedido a la portavoz de Vox “respetar la representación”.

“Ustedes traen aquí una ley que se supone que es para la igualdad y la tratan de imponer desde una minoría parlamentaria en la que no han buscado el consenso con nosotros”, ha criticado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que “estas leyes no consideramos que tengan que ser eliminadas, pero sí pueden ser mejoradas”.

“Podemos modificar las cosas pero no tirándonos a la cabeza las leyes ni unos ni los otros. Ni estamos en listas de fascistas para ser señalados, como hace la ultraizquierda, ni tenemos por qué intentar ser sometidos por una ley que traía profundas deficiencias”, ha dicho Ayuso en referencia a la propuesta de Vox, de la que ha criticado, por ejemplo, que hablase “de una policía autonómica que no tenemos”.