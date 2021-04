Ayuso lamenta no poder subir el tono en los mítines al haber niños delante

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images La candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, en un mitin en Pinto

¿Es que nadie va a pensar en los niños? A esta popular frase hay respuesta. Sí, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha brindado este viernes una entrevista en los micrófonos de esRadio, en los que ha recuperado una frase que ya había sembrado hasta en tres ocasiones la jornada anterior. La candidata del PP a las elecciones del 4M ha señalado que “los mítines los tengo siempre llenos de niños, de gente jovencísima, yo nunca había visto tanta gente joven en un mitin”. Pero eso, a su juicio, le conlleva un problema.

Ayuso ha puntualizado en la radio de Jiménez Losantos que “me encantan los niños”, para comenzar a lamentar que “lo digo muchas veces, como me sigan trayendo tantos niños a los mítines vamos a tener que empezar a comportarnos como adultos”. ¿El motivo? No poder subir el tono de su discurso en los ataques, o críticas, a otros políticos. De hecho, la propia candidata del PP ha reconocido que “porque no los quiero envenenar”.