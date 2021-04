Ayuso, en política desde hace 15 años, acusa a Iglesias de "vivir de lo público para perpetuarse"

La presidenta madrileña y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada por Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3.

En dicha entrevista, ha vuelto a repetir que considera que Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, “es el mal”. “Lo he dicho siempre, no me parece una buena persona”, ha agregado Ayuso.

La candidata del PP ha criticado a Iglesias porque “ha vivido siempre de lo público, pero para perpetuarse”.