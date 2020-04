Ayuso acusa al Gobierno de "pretender legislar contra el rey" por una proposición que no presenta el Gobierno

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El rey Felipe VI e Isabel Díaz Ayuso.

Lo que no se ve en la captura que ha hecho Ayuso es que la proposición no la presenta el Gobierno ni los partidos que lo sostienen, sino ERC y EH Bildu, que no forman parte de la coalición en el Ejecutivo.

Aquí puedes leer el texto completo de la proposición: