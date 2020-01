La cita de Azaña que ha usado Casado y que Azaña nunca dijo

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recurrido este martes, durante la tercera jornada de la investidura de Pedro Sánchez, a una cita de Manuel Azaña. Ningún problema si no fuera porque ni la frase ha sido literal ni hay constancia de que el republicano la pronunciase.

Casado ha citado a quien fue presidente de la República entre 1936 y 1939 después de que también le mencionara Pedro Sánchez. “Ahora que cita a Azaña, recuerde que decía: ’Yo les tolero que ataquen a la República, pero nunca les toleraré que ataquen a España”.

La única alusión a esas supuestas palabras de Azaña que se encuentra en Internet son similares, aunque muy diferentes, a las de Casado: “Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la Patria no es un mito”. La cita aparece en la web Wikiquote y se atribuye al republicano “el 8 de julio de 1936, nada más conocer la sublevación militar”.