Israel postNetanyahu, año uno: división, incertidumbre y algunos logros de Bennett y Lapid

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images

El 13 de junio del pasado año, Israel pasaba página de la era Netanyahu : el primer ministro conservador dejaba de serlo y le tomaba el testigo una alianza de ocho partidos absolutamente heterogéneos, de la derecha radical a la izquierda más progresista, pasando por los árabes. Naftali Bennet (Yamina) y Yair Lapid (Yesh Atid) pactaron un Ejecutivo de rotación, casi de unidad nacional, pasa sacar al país del atasque de celebrar cuatro elecciones en dos años y no lograr mayorías viables. Sólo una idea unía a estas formaciones tan distintas: Benjamin Netanyahu no podía seguir al mando.

Un año después, los nervios y la división impregnan todos los análisis y balances. Se han hecho algunas cosas, la opinión pública de sus votantes no es mala, pero hay poco optimismo sobre los meses por venir: esta primavera, la mayoría parlamentaria mínima de 61 diputados sobre 120 que tiene la Knesset saltó por los aires, hoy los coaligados no tienen seguridad de vencer ante ninguna votación y Netanyahu, que se niega a retirarse, vuelve a ganar enteros, por más que esté atrapado en un juicio por supuesta corrupción .

El actual primer ministro, el antiguo portavoz de los colonos Naftali Bennett, sigue creyendo pese a todo en la capacidad de “compromiso” de su Gobierno. “Hace un año, no estaba seguro de que se pudiera hacer. Israel se dirigía a sus quintas elecciones [parlamentarias] en dos años y estaba paralizado por la polarización. Este gobierno es el antídoto contra la polarización”, ha afirmado en una entrevista a la agencia AFP.

Este domingo, en el consejo de ministros rutinario, tanto él como el centrista Lapid, que se supone que debe ser el premier en la segunda mitad de la legislatura y que ahora es titular de Exteriores, ambos prometieron luchar por la supervivencia de su improbable coalición. “Ha pasado un año de este Gobierno de salvación nacional. Cualquier persona honesta admitiría que este es uno de los mejores Gobiernos del país, que se apoya en una de las coaliciones más difíciles que ha conocido la Knesset”, dijo Bennett, quien apuntó: “No nos desesperaremos y no nos romperemos”.

Pero el presente no es muy esperanzador en ese sentido: tras un inicio tranquilo, el Gobierno está intentando superar las profundas diferencias ideológicas que amenazan su futuro. Suman por la mínima y pelean por temas clave, como el conflicto israelí-palestino, la religión o la seguridad. El pasado abril, el partido de Bennet perdió un escaño, se le fue uno de los suyos con el Likud de Netanyahu -que lleva todo el tiempo tratando de buscar este vuelco- y ahora sólo tienen el control de 60 diputados... y no es seguro, porque ya se han producido varias rupturas de la disciplina de voto de los grupos.

Esta semana pasada se produjo el episodio más grave: la oposición logró reunir una mayoría de votos en contra de un texto que extiende la aplicación de la legislación israelí a los más de 475.000 colonos israelíes que viven en la Cisjordania ocupada. La norma está en vigor desde 1967, año en que comenzó la colonización israelí de este territorio palestino, y el parlamento la ratifica cada cinco años. Dos diputados de la coalición votaron en contra en primera lectura, lo que según la prensa local podría precipitar la caída de un Gobierno dividido, que no solo ha perdido la mayoría, sino que ve cómo sus propios partidarios votan en contra.

Bennett, que fue el jefe de la principal organización de colonos de Cisjordania, lanzó su carrera política hace diez años diciendo que “nunca habrá un plan de paz con los palestinos” y no siempre se ha distinguido por su voluntad de compromiso. Su discurso no ha cambiado y mantiene su oposición a la creación de un Estado palestino, afirma que bajo su mandato no se reanudarán las negociaciones y aprueba la creación de nuevas viviendas en las colonias, aunque ha aumentado el número de permisos de trabajo en Israel para los palestinos.