Baldoví pide perdón tras utilizar esta expresión en el Congreso: "No debería haber dicho esto"

Debatiendo el asunto, muchos de los diputados han mostrado su rechazo a esta nueva iniciativa debido a que, según algunos políticos, es un tema demasiado repetitivo. De hecho, la mayoría de ellos no ha utilizado todo el tiempo disponible para comparecer, sino uno mucho menor.

En su caso, Joan Baldoví, líder de Més Compromís, ha valorado que la realidad es que al PP “se la suda lo que le pase a la gente que no tiene vivienda”, una expresión que ha tenido que corregir en el acto tras las quejas de la derecha. El parlamentario de Compromís ha parado en seco su discurso tras percatarse de dicho malestar y ha pedido disculpas por las formas empleadas: “Perdón, no debería haber dicho esto. Me disculpo delante de toda la Cámara”.