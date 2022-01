El año que The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stones cambiaron la música y la cultura

John Pratt via Getty Images Los Beatles, en una imagen de archivo.

El gran destello musical de 1962 que supuso el nacimiento de The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stones empezó un año antes, incluso seis. Ahijados de Elvis Presley, con ellos la música alcanzó unas cotas de popularidad inimaginables entonces, se convirtieron en iconos de la cultura pop de los años sesenta en auge y fueron pioneros de la globalización de las canciones y el fenómeno fan. Pero, más allá de lo musical, estos diez muchachos influyeron en la cultura, como creación y hábitos de la gente, y en el ámbito social que habría de surgir entonces.

Hace seis décadas de aquel año glorioso, sesenta años de un boom cuyos ecos no paran de crecer y mitificarse, sesenta años que esos jóvenes artistas de estilos musicales, formas de ser y vestuario diferentes cambiaron para siempre los gustos, hábitos y una forma de concebir el mundo en las nuevas generaciones.

Surgieron en 1962 y cada día parecen sonar con más fuerza. Los Beatles se disolvieron el 10 de abril de 1970, aunque Paul McCartney continúa, mientras que Dylan y los Rolling siguen en la carretera dando conciertos, grabando y siendo noticia. Sobre todo el cantautor estadounidense que fue premiado con el Nobel de Literatura en 2016 como representante de una generación prodigiosa en la que música y literatura se reconocieron en un abrazo.

Para acercarnos a esos fenómenos musicales, culturales y sociales, WMagazín, con apoyo de Endesa, te recomienda los siguientes libros:

El 5 de octubre de 1962 los Beatles -Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr- debutaron con el sencillo Love Me Do que formaría parte de su primer álbum Please me, de 1963. Todo empezó cuando Lennon, con 16 años, creó en Liverpool la banda de The Quarry Men. Al año siguiente se unió McCartney, en 1958 Harrison y, dos años después, Ringo Starr como baterista. En 1962 empezaron a actuar en el mítico club The Cavern, en el centro de Liverpool, cuando un día los vio Brian Epstein que fue su primer representante, y conocido como el quinto Beatle porque encarriló su carrera al éxito universal e intemporal.

Get Back. Traducción de Eva Raventós Ruiz (Timun Mas).

Las siete horas largas del documental reciente de Peter Jackson, Get Back, título homónimo de la canción que debía dar nombre al último álbum publicado por los Beatles, pero que terminó llamándose Let It Be, no solo ha servido para descubrir el proceso de creación, convivencia y resquebrajamiento de los Beatles, sino para recordar la manera impensable como un grupo de veinteañeros trastocó la cultura para siempre. Este libro fue autorizado por la banda desde el año 2000. Trata de 1969 cuando la banda se reunió en los estudios londineneses de Apple para grabar Get Back. Allí tuvieron, durante 21 días, cámaras, grabadoras y fotógrafos con el fin de dejar testimonio de aquel encuentro hoy mítico. Momentos de comunión, tensión, creación, enfados, silencios, luminosidad, puyas, debates, algunas risas y, finalmente, el concierto en la azotea del edificio de Apple el 30 de enero de 1969. Todas las fotografías y las grabaciones tomadas en exclusiva (más de 120 horas) han estado almacenadas durante más de 50 años. Get Back revela el contenido de esas sesiones.

Todo sobre los Beatles. La historia de cada una de sus 211 canciones. Jean-Michel Guesdon, Philippe Margotin y Patti Smith (Blume)

No puede faltar en este repaso a los Beatles un libro con sus canciones, con esas letras que revolucionaron la música. Letras, melodías, sensaciones, pensamientos e ideas espontáneas, ligeras, profundas y divertidas a la espera de ser enaltecidas por las notas y acordes musicales de guitarras, baterías y voces. Sus letras son analizadas, explicadas y descifradas «con el fin de comprender el modo en que dejaron su huella en la historia de la música. Un punto de vista contextual y técnico sobre el proceso creativo de los ’fabulosos cuatro». Las técnicas de estudio, los instrumentos, las innovaciones musicales: todo se ha pasado por la criba con el fin de apreciar los extraordinarios logros artísticos de John, Paul, George y Ringo.

Esta es la autobiografía musical del bajista y uno de los cantantes y compositores de The Beatles. Son 154 canciones de Paul McCartney considerado como uno de los principales compositores musicales de los últimos sesenta años.

Una manera de asomarse a la vida de McCartney, porque como dice en el libro: «Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único con lo que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir canciones nuevas. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir en busca de su diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, de las que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida. Espero que lo que he escrito le muestre a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no hayan visto antes. He intentado decir algo sobre cómo ocurre la música y lo que significa para mí, y espero que pueda significar también algo para los demás». A eso se suman los textos de Paul Muldoon que tuvo conversaciones con McCartney durante cinco años. I Me Mine: George Harrison (Libros del Kultrum) Esto es lo más parecido a unas memorias de George Harrison (1943-2001), el tercer Beatle. Sus páginas muestras la vida de Harrison desde su infancia en Liverpool, hasta la leyenda de los Beatles, pasando por su enganche a la India. El libro consta, además, de 131 canciones presentadas por el propio músico con desenfado y humor.

Bob Dylan (Minnesota, 1941) obtuvo el Nobel de Literatura en 2016 “Por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”. Todo había empezado 55 años atrás. En marzo de 1962, con 20 años, publicó su primer álbum: Bob Dylan. Ya era conocido como un prometedor cantautor de folk, canciones tradicionales, blues y gospel. Luego llegó el rock y sus alianzas.

Tarántula. Bob Dylan (Malpaso)

En 1966 Bob Dylan escribió estas memorias en un rapto o ejercicio parecido a la escritura automática. Vida, canciones, pensamientos, secretos de composición… Para entonces, Dylan se sentía libre del folk y abrazó el rock. En esos años vive un punto de inflexión y expansión que refleja en Tarántula y da pistas a todos aquellos que quieran saber más sobre el empalme entre vida y música. El libro se publicó en 1971. Es el Dylan de Highway 61 Revisited.

Bob Dylan. Letras completas (Malpaso)

El universo genuino de Dylan en edición bilingüe. Se aprecian todas sus etapas, del más tímido y tradicional, al más contestatario «hasta el día en el que se obró el milagro que le llevó a abrazar las armas del rock and roll y electrificar su imaginario musical, despojándolo de las esencias folk que hasta entonces lo habían caracterizado. Con esa transformación llegaría un nuevo lenguaje poético y su inclusión en el olimpo de los grandes del rock», resumen en la editorial.

Sesenta años y ahí siguen, rebeldes, discordantes, enérgicos, renovadores… El 7 de abril de 1962, Brian Jones conoció a Mick Jagger y a Keith Richards en el londinense Ealing Club. El 12 de julio del mismo año tuvieron su primera presentación en público. Un año después, junto a Ian Stewart, Bill Wyman y Charlie Watts, los Rolling Stones grabaron su primer sencillo: Come On. A partir de ahí, su música y estilo en el escenario revolucionaron el rock.

El talento, el genio, la profesionalidad y el azar de toda creación artística se ve en este volumen que analiza y explica todas las canciones de los Rolling Stones. Desde Come On (1963) hasta One More Shot (2013), los Rolling Stones hasta ese momento tenían 365 canciones, reunidas en sus míticos álbumes y sencillos, los cuales constituyen una obra musical de las más prolíficas e innovadoras de la historia.

Los Rolling Stones. Desde The Rolling Stones hasta Black and Blue. Steve Appleford (Blume)

Este volumen es una guía sobre uno de los repertorios más legendarios del último medio siglo. «La odisea de los Rolling Stones se extiende como la columna vertebral a lo largo del cuerpo de la historia del rock, y el motor que ha impulsado a la banda es la potente sociedad compositora formada por Mick Jagger y Keith Richards». Una sociedad que funcionó bien desde el principio, llegado 1969 ya habían escrito seis sencillos que fueron números uno en las listas británicas.

No puede faltar un volumen con las imágenes de esta banda a lo largo de sus décadas. «Creadores de un rock con tintes de blues y con una potente presencia escénica, los Rolling redefinieron la música popular en la década de 1960 y allanaron el camino para el rock que conocemos en la actualidad. El libro, creado en colaboración con la banda, hace un seguimiento exhaustivo de la extraordinaria y extravagante historia de este grupo a lo largo de alrededor de 500 páginas de fotografías e ilustraciones, muchas de ellas nunca antes publicadas, obtenidas de archivos de todo el mundo.

Vida. Memorias, Keith Richards (Global Rythm Press)

Richards es uno de los dos pilares de los Rolling, el otro es Mick Jagger. Así es que cualquier cosa que cuente él es importante para asomarnos al corazón de la banda y conocer sus resortes. Cada miembro de lo sRolling tiene sus caracterñsiticas muy particulares y Keith Richards es consierado por muchos como el verdadero artífice del sonido Rolling. Este libro muestra por qué vida y música son uno solo en este artista que «ha proseguido su búsqueda incesante del riff perfect».

BeatlesStones. Un duelo, un vencedor. Yves Delmas y Charles Gancel (Milenio)

Hace un par de meses WMagazín reseñó este libro cuyo comentario dice: “Desde hace seis décadas la música popular, la no clásica, tiene varios protagonistas entre los que figuran en lugar destacado dos bandas británicas: The Beatles y The Rolling Stones. Surgidas a comienzos de los años sesenta con enfoques y concepciones diferentes de la música, pero en cualquier caso explorando nuevos sonidos y contribuyendo, sin duda, a esa misión. Este volumen de Delmas y Gancel pone a las dos bandas en paralelo y a la vez muestra cómo sus trabajaos incidieron en todo lo que había a su alrededor y modificaron el mapa de la música mundial.

Los Beatles representaban la excelencia musical, la originalidad melódica, el frenesí del pop, pero asimismo el legado armónico de la tradición romántica europea, separándose, tras una década en activo, con un tesoro de canciones que empezaron con frescura y empatía y finalizaron en arte mayúsculo y cuestionamiento del mundo que gracias a ellos habíamos dejado atrás», resume la editorial Milenio. Por su parte, los Stones, recuerda el sello, han seguido en marcha tras unos inicios áridos inicios difíciles «picando piedra en las más ancestrales vetas del blues y transgrediendo en sus letras los límites de la hipócrita moral imperante”.

El libro muestra esa evolución musical y también el lado más humano hasta concluir que “en lo que sus dos empresas más se asemejaron fue en los egos enfrentados, las disputas financieras y las puñaladas traperas”. BeatleStones concede que los primeros fueron genios del estudio de grabación y los segundos convirtieron el rock and roll en un monumental espectáculo.