Villacís: "La bandera de España representa lo mismo que la bandera del Orgullo"

El Orgullo ya resuena en todo Madrid tres años después de la última edición. Superado lo peor de la pandemia, las calles de la capital han vuelto a llenarse para celebrar esta fiesta de integración, respeto y reivindicación de la comunidad LGTBI+.

Madrid acoge, a lo largo de esta semana, numerosos actos masivos, como el pregón, pronunciado este miércoles por Chanel. En él se oyeron muchas consignas reivindicativas en el barrio de Chueca, pero también ‘recuerdos’ a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde, que declinó aparecer en él. Tampoco se le ha visto en el resto de eventos organizados en torno al Orgullo, una ausencia que indigna a los organizadores y a las decenas de miles de participantes.

Su no presencia la ha justificado, en cierto modo, su número dos, la vicealcaldesa Begoña Villacís. Para la líder de Ciudadanos en Madrid, “si Almeida no ha ido nunca, a lo mejor le parece forzado ir. O a lo mejor no le apetece, no lo sé. Una cosa es que lo respetes y otra querer participar”, ha apuntado a Más Vale Tarde (laSexta). Ahí, ha reivindicado su propia figura: “Ya va la vicealcaldesa y yo represento por igual al ayuntamiento”.