Belén Esteban suelta una frase sobre Paz Padilla y las vacunas y ésta acaba abandonando el plató

El pasado 17 de enero, la princesa del pueblo volvió a responder a Padilla , esta vez desde Sálvame: “Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece de una persona irresponsable, con el tirón que tiene ella tanto en televisión como con su número de seguidores”.

La presentadora de Sálvame no solo llegó a decir que las vacunas no servían para nada, sino que argumentó sin base científica que las nuevas variantes escapaban a ellas.

Ya hidratada, Paz Padilla ha querido aclarar su palabras y ha señalado que ha tanto ella como Esteban han sido “víctimas de los haters”. La presentadora ha explicado que en esa conversación con Igartiburu y con Del Monte estaba hablando de que Ana Obregón se había infectado, de que no iba a poder estar en las Campanadas, y de que ella no entendía cómo estando vacunada alguien se podía infectar.

“Yo decía que aunque tuvieras las dos vacunas no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. Creo que no he dicho ninguna barbaridad”, ha afirmado.

Ha querido dejar claro que ella no es ni negacionista ni antivacunas y que han cogido un trozo descontextualizado de ese vídeo: “Yo digo que las vacunas sirven para que la gente no se ponga muy grave pero que no evita el contagio de esta nueva cepa”. “Por supuesto que las vacunas salvan vidas, yo no puedo negarlo”, ha apostillado Padilla, que ha señalado que ha pasado el Covid dos veces y recomienda a la gente que se proteja.

Unas palabras que no han convencido a Belén Esteban, que visto lo visto ha preferido zanjar el asunto pidiendo a la gente que se vacune: “Me quiero sentar a trabajar. No me creo lo que está diciendo y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme y hacer el trabajo como lo tengo que hacer. Yo creo que has metido la pata hasta dentro y no sabes cómo cambiar”.

“Si fuera mentira lo diría, pero me da igual si no te lo crees. Yo tengo clarísimo que no soy antivacunas. Hablo de que las vacunas sirven para que la gente no se ponga más grave. Yo sinceramente creo que te has pasado porque salir de esta historia diciendo que yo miento si quieres vamos a un juzgado. Es que yo soy una tía que he demostrado con 52 tacos que no tengo miedo a nada. Como yo no he dicho eso no lo he dicho. Que hago si no te lo crees”, se ha defendido Padilla.