Bertín Osborne: "Estoy 100% de acuerdo con todas las asociaciones feministas, pero no sobre violencia de género"

Bertín Osborne estando "al 100%" con las asociaciones feministas pero no.

Bertín Osborne, cantante y presentador del programa Mi Casa Es La Tuyade Telecinco, estuvo este sábado en Sábado Deluxe, donde fue entrevistado por María Patiño y por el resto de colaboradores del programa, entre quienes se encontraba Belén Esteban.

Durante la entrevista, Osborne habló de feminismo porque por qué no y dejó esta frase: “Para empezar, estoy 100% de acuerdo con todas las asociaciones feministas que defienden los derechos de la mujer porque tienen los mismos derechos que el hombre en este país y eso no lo puede discutir nadie. No estoy de acuerdo con las asociaciones feministas españolas sobre la violencia de género. Soy peor que ellas”.

El cantante se erigió en defensor de la causa feminista de la siguiente manera: “A cualquier hijo de Satanás que pegue o viole a una mujer, yo lo capaba y lo mandaba a chirona”.

Pero, pese a estar “al 100%” de acuerdo con las asociaciones feministas, Osborne soltó esta crítica para estas organizaciones: “Lo que dije y repito es que todas esas asociaciones sería muy bueno que alguna vez las viéramos con pancarta y chillando delante de esas embajadas de esos países que mutilan y matan a las mujeres, ¡me encantarían verlas!”.

Además, aunque dijo que no quería ser “mal pensado”, deslizó que “algunas de estas asociaciones” tienen “una tendencia política clara” y que ninguna defendió a una mujer que portaba una bandera de España y que fue agredida en Barcelona durante una manifestación en la capital catalana.

