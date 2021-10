Bienvenidos al PSOEfest

Europa Press News via Getty Images

“No había vivido nunca un congreso como este”. Palabras de un exministro mientras abandona la segunda jornada del cónclave del PSOE en Valencia, entre food trucks y casetas de madera adornadas con bombillas. Puro estilo Oktoberfest. Y no lo decía por ser una jornada cainita y de guerra entre tribus de puño y rosa, como llevaba décadas sobre sus espaldas. El socialismo se ha conjurado este sábado por la unidad.

“Felipe así, lleva así veinte años”, comentaba un exmiembro de su Consejo de Ministros tras sus palabras, para rematar: “Es que no hace mítines, hace reflexiones”. Lo importante, en su opinión, es que haya ido y se haya producido esa foto. Y es que el PSOE ha sido hoy más PSOE que nunca, sus dos almas han hecho definitivamente las paces (¿quién era Susana Díaz? Por allí al fondo andaba sin hacer ruido). Aquello de sanchismo, como se decía en el congreso anterior, es hoy el completo socialismo.

González ha cerrado filas con Sánchez , aunque ha dejado patente que va a expresar siempre sus opiniones. “Sabe que digo lo que pienso y pienso lo que digo, y sabe además que no interfiero. Estoy disponible y ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino, sino que simplemente, de buena fe, opino si me preguntan”, ha lanzado ante el plenario. Con otra frase al aire: “Le pido que estimule la libertad de expresarse críticamente, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice”.

Los pequeños ruidos de sables que sonaban en los pasillos venían de la comisión que estudiaba aspectos de la ponencia feminista. Al final, ha habido un acuerdo: el PSOE se va a comprometer en su texto marco del 40 congreso a hacer el “esfuerzo” de impulsar en esta legislatura una ley abolicionista de la prostitución que incluya medidas concretas de sanción a los clientes.

Sobre esto ha tenido un mensaje muy claro José Luis Rodríguez Zapatero, que ha pedido impulsar esta ley abolicionista. Sus dos intervenciones a lo largo del día han tenido un marcado carácter feminista y sus palabras han sido muy aplaudidas en los dos foros en la Feria de Valencia. Además, se ha encargado de cerrar filas con Sánchez de manera más directa que González: “Es el congreso de la unidad”, ha dicho explícitamente. Un ministro lo resumía así al final: “Generosidad inteligente”.

Este sábado tocaba la gran fiesta valenciana del PSOE (hace dos semanas el PP hizo también su convención aquí). Con ese estilo tan diferente del resto de congresos. A algunos les da escalofríos recordar viejas guerras congresuales: Rubalcaba vs. Chacón, Sánchez vs. Madina, Sánchez vs. Díaz. Esta vez sólo tocaba Sánchez.