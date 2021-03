La celebrada intervención de Bill Murray desde casa en los Globos de Oro: su aspecto lo dice todo

Bill Murray no ha sido el Mejor actor de reparto por On the rocks en los Globos de Oro, pero ha sido el claro ganador de las redes sociales. Si la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no le ha dado a los fans del actor lo que esperaban, ha sido el propio intérprete deLost in Translationel que les ha dado un poco de la esencia ‘Murray’.

El actor, que estaba nominado junto a Sacha Baron Cohen, el premiado Daniel Kaluuya, Jared Leto y Leslie Odom Jr, ha conectado con la gala por videollamada, despreocupado y con un look que dista mucho del esmoquin.

A sus 70 años, Murray ha demostrado que se puede acudir a la antesala de los Oscar con camisa hawaiana y brindar con un Martini.

“Cuando el 2021 tampoco está siendo buen año, pero ya no te sorprende ni te afecta nada”, o lo que es lo mismo, cuando el 2021 tampoco está siendo un buen año y llega Bill Murray: