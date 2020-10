Biografía del cabello femenino

El pelo es una obsesión estética muy antigua y también una poderosa metáfora en Norma (Salamandra, 2020), el nuevo artefacto narrativo de la escritora finlandesa Sofi Oksanen. La nueva novela de la autora de Purga nos trae secretos familiares, oscuros juegos de poder y un personaje femenino cuyo pelo crece tan rápido que hay que cortarlo a diario. Esa cabellera tiene emociones y vida propia, así que merecería una biografía. Entrevisto a Sofi para descubrir sus musas literarias… y para saber más sobre el pelo, que no deja de ser una extensión del ser humano y una manera lisa (o encrespada, pero no retorcida) de acercarse al mundo de la identidad personal y familiar, de las desigualdades y de la explotación. No hace falta una larga melena para que los lectores puedan subir a esta insólita torre literaria:

ANDRÉS LOMEÑA: Quería leer La niña del pelo raro de David Foster Wallace por su título y me moría de ganas de leer su novela desde que me enteré de la sinopsis. Sé que es injusto, pero yo odiaba mi pelo, heredado de mi madre, y envidiaba el de mis hermanos, heredado de mi padre. ¿Qué siente por sus cabellos?

SOFI OKSANEN: Yo heredé el pelo finlandés y las cejas estonias. Hay una diferencia entre el pelo finés y el estonio: ambos son rubios, pero el estonio es mucho más fuerte. Se vendería bien en el mercado de cabellos humanos, pero el salario en Estonia es bastante alto, así que las mujeres estonias no tienen necesidad de vender su pelo.

Siempre me han gustado los colores fuertes. Después de lidiar durante un tiempo con el tinte rojo, comprendí que quería algo más sencillo (el color rojo no se queda, así que tienes que teñirte el pelo constantemente); ahí es cuando descubrí las extensiones de pelo que resolvieron mi problema. Me quedé maravillada. Con los años, he tenido extensiones muy diferentes, pero las rastas son mis favoritas porque es el estilo más cómodo que una mujer puede tener. Con rastas, tienes el pelo bien todos los días.

He de decir que nunca he tenido extensiones de pelo humano. Cuando tuve mis primeras extensiones, hace unos veinte años, no sabía mucho sobre la industria, así que al principio no fue una decisión ética, sino económica; las fibras son mucho más baratas, pero después me convencí de que no me pondría cabello humano.

Ahora la calidad de las extensiones de pelo artificial es tan alta que no necesitas comprar pelo humano, ni siquiera si quieres el estilo natural para tus extensiones. No obstante, la gente sigue buscando esa supuesta “autenticidad”, lo que nos lleva al ideal de belleza. Lo natural es el ideal de belleza más deseado en la actualidad, pero a menudo no hay nada de natural en ello. Es un estilo natural totalmente artificial. Si el ideal de belleza fuera realmente natural, entonces nadie ocultaría las canas… y la verdad es que yo tengo ganas de ver cómo se transforma mi pelo. Cuando llegue el momento, podré hacerme rastas canosas.