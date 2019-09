Binoviembre

El PSOE sigue “inamovible” en esa postura, según denuncian desde UP. Y los morados tienen en mente que los socialistas, según fuentes del partido, no tenían en la reunión del pasado jueves ganas de negociar un Gobierno. “Solo vinieron a presentarnos el programa electoral”, sostienen los morados. “Lo que nos transmiten es: o gobernamos en solitario a pesar de no tener mayoría absoluta o a elecciones” , comentan desde Podemos.

La sensación en UP tras el acto de presentación de las medidas y la reunión del jueves es que “o Sánchez ha decidido llevarnos ya a elecciones o está esperando al último minuto para volver a hacer una oferta de colación”. Y siempre tienen en mente los de Pablo Iglesias que en la estrategia de no llegar a un acuerdo e ir a las urnas está detrás el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo.

Y esa corriente gana adeptos cada día dentro del propio Gobierno y de la dirección del PSOE al entender que a lo mejor un acuerdo ahora con Podemos podría suponer arrancar la legislatura pero duraría apenas unos meses con un Pablo Iglesias dolido y haciendo una oposición tan dura como la del PP o Ciudadanos. En Ferraz quieren no solo votos para la investidura, sino que sea un acuerdo de legislatura.

Oficialmente el PSOE repite que no quiere elecciones. Pero cuando le preguntan por las encuestas, como recordaba el propio José Luis Ábalos esta semana, recuerda que “no decrece, crece”. Y una parte importante del partido también piensa que podría ser la oportunidad asimismo de terminar de hundir a un Podemos en caída libre. No obstante, también otros dirigentes tienen miedo a que no haya una alta participación como en abril y los números no sean tan buenos frente a la derecha.