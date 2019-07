Las claves de la semana: Soplar y sorber, no puede ser

Pero a estas alturas Rivera se ha convertido en el máximo exponente de la hipocresía y la incoherencia. Se vale de los votos de los de Abascal en ayuntamientos y autonomías, pero se niega a un acuerdo explícito con ellos. Y mucho menos a una fotografía. Cuestión de tiempo. Abascal no va de farol y de momento ha hecho que la investidura del popular López Miras fuera fallida en su primer intento, después de que un Girauta de verbo suelto soltara aquello de: “Lean mis labios. Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox”.

Con estos mimbres la derecha española pretende hacer el cesto del poder institucional local y autonómico de los próximos cuatro años. Cualquiera recibe semejante mensaje y se carga de razones para negar el entendimiento. No habría mejor argumento a favor de un cordón sanitario. Ni por esas. Después de leerlo la cúpula de Ciudadanos -Villegas, para ser más exactos- se sentó con VOX con intención de salvar la investidura de un presidente de derechas en Murcia . Dirán que Villegas no es Rivera, que un café no es un acuerdo, que solo se miraron a los ojos en una cita discreta de cuatro horas…

La derechita cobarde, la veleta naranja, la derecha moderna… y ahora la derecha tabernaria. Ya están todos. A la gresca y negándose los unos a los otros como si no se necesitaran, pero retratados al fin y a la postre. La guinda la ha puesto esta semana VOX. Lean, si antes no lo habían hecho: “El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal…”.. El entrecomillado salió de su cuenta oficial de twitter y el destinatario era Albert Rivera . ¡Como para tenerlos de aliados!

Ciudadanos logró la engañifa en el Ayuntamiento capitalino y arrastró al ridículo a Martínez-Almeida, que tuvo firmar un pacto con ellos y otro distinto con VOX. Todo para que Villacís pudiera lucir en su tarjeta de visita el cargo de vicealcaldesa. Se equivocaron al negar a los ultras porque ahora se han revuelto y han frustrado la investidura murciana. La Comunidad de Madrid puede ser la próxima plaza en la que Abascal dé la estampida y convierta a Díaz Ayuso en víctima colateral de la engañifa del Consistorio capitalino.

La ultraderecha no va de farol. Y lo de soplar y sorber a la vez, ya se sabe, que no puede ser. Alguien debería hacer ver a Rivera que no se puede hacer dos cosas contradictorias, según le convenga. Si ha decidido jugar en el campo de la derecha, y quiere gobiernos de derechas, necesita a las otras derechas. VOX es imprescindible para su estrategia. Dos más uno son siempre tres y no se puede borrar al tercero cuando sus votos son los que dan el poder, y por más que la política, como el ajedrez, sea un juego de estrategias en el que se muevan fichas, se sacrifican piezas o se intercambien figuras. Al final, lo que parece siempre es.

Hasta aquí las novedades en el juego de sombras en el que se ha convertido la política autonómica. En la esfera nacional, estén atentos porque entramos en tiempo de descuento para la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Arranca el día 22 y todo indica que también será fallida. En otoño, si Sánchez e Iglesias no lo remedian, volveremos a las urnas.