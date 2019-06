Rivera se atrinchera

En política, como en la vida, hay que saber llegar, estar e irse cuando toca. Se llama dignidad, y es algo que ni está en venta ni tiene precio. Se tiene o no se tiene. Igual que la coherencia. Sin la una y sin la otra no debería ser posible el ejercicio de la política. Y, aunque en estos tiempos líquidos son más los que prefieren renunciar definitivamente a ellas, aún hay quienes las llevan hasta las últimas consecuencias. Es el caso de Toni Roldán, ya ex portavoz económico de Ciudadanos, una voz que reconcilia con la buena política, que antepone los principios a los cargos y que sitúa a Ciudadanos frente al espejo de sus contradicciones.

Su palabra ha tronado contra la estrategia de Albert Rivera. Lo había dicho semana tras semana, con escaso éxito, en los órganos de dirección del partido. Por eso ahora razona en público los mismos motivos, y se marcha. Deja Ciudadanos y deja el acta de diputado del Congreso porque el empeño de su jefe de filas en atrincherarse en el marco de la derecha y en el “no es no” a Sánchez ha desvirtuado los principios fundacionales del partido -regeneración, reformismo y batalla contra el nacionalismo- y porque los costes de la estrategia “son demasiado altos para España”.

Se puede decir más alto pero no más claro. Una cosa es que lo digan los editoriales, los analistas e incluso los padres fundadores del partido, y otra es que lo exprese con semejante rotundidad un miembro de la dirección de los naranjas. Derribar puentes en lugar de construirlos ahonda en el frentismo y la polarización, además de no luchar eficazmente contra el nacionalismo ni ayudar a la construcción, por los vínculos con la extrema derecha, de un proyecto verdaderamente liberal. “¿Cómo vamos a luchar contra la dinámica de confrontación de rojos-azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?”, se preguntó el discípulo de Luis Garicano antes de hacer pública su salida irrevocable de la política.