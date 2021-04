Las bodas del covid: de cancelaciones masivas a reinventarse con laboratorios móviles de test

Distinta, seguro que es, pero puede que no se arrepientan, como asegura Patricia, organizadora de bodas en OC Events y novia casada en plena pandemia. “Por mucho que fue una celebración diferente a lo planeado fue especial y bonito igual y no faltó nada”, recuerda. Por no faltar, hasta tuvo un vals improvisado con música del móvil.

Lo que no hicieron fueron test previos: “En mi familia hubo un pequeño susto dos semanas antes por contacto con un par de casos. Toda mi familia se hizo test. Nosotros no estuvimos confinados pero tuvimos cuidado en los días de antes de no ir a restaurantes, no vernos con mucha gente...”. “En mi opinión dan una falsa sensación de seguridad y no eximen de cumplir las medidas. Cuesta dinero y no lo vimos necesario”, añade.

Laboratorios móviles para hacer test a los invitados

Sin embargo, cada vez son más los novios que optan por iniciativas ‘extra’ —aunque tampoco eliminen todos los riesgos de contagio— como una que está cada vez más en auge: laboratorios móviles que realizan test a los invitados para que puedan celebrar con más tranquilidad. En este campo, uno de los equipos pioneros es el formado por C&ch-salud. Fue su director, Juan Manuel, el que tuvo la idea al acudir a un enlace durante la pandemia y no sentirse “completamente seguro”. A raíz de este episodio personal, elaboró en enero de 2021 un sistema basado en tests móviles de LUMIRA —que realiza test de antígenos de altísima sensibilidad, comparables con los resultados de una PCR— y unidades móviles para realizar test covid-19 en bodas y eventos. Actualmente tienen cerradas 57 bodas para Madrid y el resto de España.

Según explican desde la empresa, realizan tests rápidos de antígenos “por inmunofluorescencia con resultados en 15 minutos, test PCR con resultados en 24/48 horas y PCR exprés con resultados en 2-4 horas”, explican. Esta última prueba “es un servicio exclusivo que garantiza el menor tiempo de exposición al virus para personas de riesgo como pueden ser las personas mayores, ya que se hace unas horas antes de la celebración”.