Bolaños habla de Feijóo, no se aguanta la risa y acaba diciendo esto de "alguna presidenta autonómica"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños , ha hablado este viernes sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al hablar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se ha mordido la lengua.

Ha sido entonces cuando Bolaños ha ironizado sobre una posible negociación con los populares. “También le digo ¿Con quién nos sentamos? Porque yo querría sentarme con quien fuera interlocutor válido y no lo es el señor Feijóo”, ha señalado entre risas.

“No decide él, no manda él. Bueno, pues no sé, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico, con algún director de periódico”, ha razonado durante su intervención en TVE.