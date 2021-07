Nueve personas que borraron sus redes sociales comparten sus impresiones

El cambio me sentó de lujo... o eso pensaba al principio. Durante los primeros tres días, me di cuenta de que utilizaba mucho menos el móvil y me duraba más la batería. Tenía tiempo para hacer cosas productivas: limpiar la casa, leer y escribir. Sin embargo, conforme pasaron los días, me empecé a agobiar porque no me enteraba de lo que pasaba en el mundo. Me estaba perdiendo las nuevas modas. Cuando mis amigos se enteraron, comprendieron mi decisión y me hicieron el favor de enviarme por chat lo más destacable del momento.