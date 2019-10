Borrell, a examen en la Eurocámara para volver a Bruselas entre disputas partidistas

Durante la audiencia, rechazó no obstante sanciones “que puedan afectar aún más al pueblo venezolano ”, que atraviesa una “terrible” situación humanitaria. “No apoyaremos sanciones colectivas”, aseguró, ya que “cualquier cosa que les impida tener un poco menos de comida o de medicinas, no es algo que se pueda aceptar”.

De hablar de “incertidumbre” sobre las relaciones con Washington, Borrell aludió a China como “un rival sistémico pero al mismo tiempo un socio económico para numerosas cuestiones”, y a Latinoamérica como un “aliado” para el multilateralismo. Sobre EEUU y China, pidió que la UE no acabe “encajonada entre estas dos superpotencias”. “Somos y seguiremos siendo aliados de EEUU, aliados fuertes”, dijo, al tiempo que reconoció que el “unilateralismo” de Washington arroja dudas.

“El orden internacional se ha visto puesto en tela de juicio por una política que es mucho más sensible, más impredecible y propensa a los conflictos”, comentó.

El candidato ha asegurado que cuando asuma este puesto su tarea no será “pronunciarse sobre los problemas internos” de cada uno de los Estados miembros. “No voy a decir nada sobre un problema interno de un país, aunque sea el mío”, ha dicho Borrell durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, a preguntas del popular español Antonio López-Istúriz .

Sobre Cuba, recordó que en la UE ya hubo medidas de aislamiento al país que no tuvieron “ningún” resultado y que concluyeron cuando la unilateral “posición común” dio paso al primer acuerdo bilateral entre la Unión y la isla.

En ese nuevo contexto, dijo que “por Cuba se ha pasado hasta el papa, y (el entonces presidente de EEUU Barack) Obama y el presidente de la República francesa”. “El único que no ha ido todavía es el jefe de Estado de España, pero todos los demás han pasado por allí”, afirmó.

Según Borrell, Cuba es un país en el que “faltan las libertades democráticas básicas que nosotros ambicionamos para nosotros mismos y para los pueblos amigos”. Pero agregó: “Es mejor una política de contacto, que permita establecer relaciones pueblo a pueblo y gobierno a gobierno, que no un aislamiento que ya sabemos que no ha conducido a nada”.“Al menos, en Cuba no hay condenas a muerte, y tampoco las aplican por crucifixión”, concluyó.

El popular Antonio López-Istúriz le insistió especialmente con este tema, como con el papel del nacionalismo y el populismo en los países miembros y los candidatos. También Hermann Tertsch se ha referido a esta cuestión, provocando un choque dialéctico con el ministro socialista.