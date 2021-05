El motivo por el que no habrá cameo del duque en 'Los Bridgerton'

Eso sí, para esta ocasión no contarán con la que fue la estrella revelación de la serie: Regé-Jean Page , o lo que es lo mismo, el duque de Hastings. Siguiendo los libros, la segunda temporada abordará la historia del hermano mayor de los hermanos Bridgerton, por lo que no tendría cabida como protagonista.

View this post on Instagram

“Queremos que el intérprete tenga una experiencia increíble y cuente la historia que está contando de forma auténtica, y no decirle: ‘Oh, ¿puedes venir y hacer esta pequeña aparición?’. ¿Eso les resultaría satisfactorio? ¿Es lo que quieren hacer los actores? Él ya cumplió con su parte para con la historia”, contó en un evento organizado por The Hollywood Reporter este fin de semana.

El guion ideal para Rhimes no pasa tanto por los actores sino porque cada temporada tenga un romance cerrado. “Me entusiasmó la idea de poder contar un romance completo que tiene un final, en el que no tienes que encontrar otras 14 razones por las que la pareja no puede estar junta o, francamente, colocar a Regé en el fondo del romance de otra persona. Eso no tiene sentido”, añadió.