Cambio climático: ¿nos bastan las acciones individuales?

Este artículo también está disponible en catalán. 

El cambio climático (CC) es un fenómeno universal que no conoce fronteras. Los gravísimos efectos indirectos siguen una curva exponencial. Tampoco el coronavirus (COVID19) conoce fronteras, pero su propagación no es exponencial, sino que, en principio, se dibuja en una curva normal o de Gauss: por lo que dicen, se prevé un crecimiento de la cifra de infectados y muertos, pero es posible que luego decrezca hasta desaparecer. Como es lógico, frente a la pandemia, los diferentes países están contraatacando, cerrando como pueden el paso del virus; persiguiendo que el pico de la curva sea el más bajo posible. Mientras tanto, se investiga una nueva vacuna que, según los datos disponibles, tendremos en un plazo relativamente corto (entre uno y dos años).

Como digo, ambos fenómenos son mundiales, no conocen límites, ni fronteras. Lo que me llama la atención es la respuesta diferencial ante cada uno de los dos problemas. En cuanto al cambio climático (cuyos efectos, como digo, son exponenciales) éste no pasa de percibirse, en nuestro país, como una amenaza que, como máximo, nos hace sentir incómodos o nos inquieta. Tiene una existencia física bien real, es un fenómeno gravísimo, identificado y evaluado por la ciencia, pero ni está interiorizado lo suficiente ni se percibe como tal. En parte, esto se debe a la intangibilidad del fenómeno (conocido como la Paradoja de Giddens (2009). Es decir, el hecho de que los peligros del calentamiento global no sean tangibles, inmediatos o visibles en la vida cotidiana a pesar de su extrema gravedad, hace que la gente no perciba el CC como una amenaza real hasta que no se viven episodios extremos.

En mi opinión, en el aspecto socio-educativo se le concede un valor escaso cuando es fundamental. Y me parece que la información científica debería incorporarse al sentido común para que el problema gane atención, legitimidad y sea asumido. Como dice el Teorema de Thomas (William Thomas, 1928): “Si los hombres [la humanidad] definen una situación como real, acaba siendo real en sus consecuencias”. Es decir que para que la preocupación de la gente se transforme en acciones efectivas primero debe disponer de conocimientos reales del problema. En nuestro país, a excepción de los desastres televisados ​​y de acciones puntuales vinculadas con la tecnología, por ejemplo de ahorro energético, la información es prácticamente nula y la que se hace no conecta con los problemas reales de la gente (la salud, el trabajo, la seguridad).