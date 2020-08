Fue entonces cuando me di cuenta de que la vida es más sencilla con cáncer que con coronavirus. Cuando tenía cáncer, había unas pautas bien marcadas que debía seguir. Con el coronavirus, no tengo ese GPS. Los únicos consejos que me dan los médicos son que me lave las manos y que me ponga mascarilla. Ahora ni siquiera puedo apoyarme en la amabilidad de los desconocidos. De hecho, más de la mitad de los desconocidos de la calle intentan matarme.