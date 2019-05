Cañita Brava reaparece: estas son sus reflexiones a sus 73 años

“Algunos veranos hice hasta 70 fechas sin parar. La gente me decía ‘Cañita, qué grande eres’. Me gustaba mucho actuar en verbenas, había 8.000 personas acompañándome, un grupo completo, dos gogós y una chica bailando alrededor de Cañita. Fue un éxito, todos saltaban y la gente me gritaba: ’Presidente, presidente y Cañita, capullo queremos un hijo tuyo”, explica en una entrevista a ElHuffPost.

Ha estado en los programas de televisión más famosos de aquella década —como El Semáforo y Crónicas Marcianas— de los que guarda un grato recuerdo.

“Aquellos tiempos fueron maravillosos. Cañita cantó. El jefe, Chicho Ibáñez Serrador, cometió un error, metió un fulano de Lalín que hacía ópera. No cantaba, hacía ‘ah, ah, ah’ y a mí no me se escuchaba mucho”, cuenta de sus tiempos en El Semáforo. De Crónicas Marcianas recuerda a Javier Cárdenas, del que dice que “fue el que realmente me fichó y no Javier Sardá”.

También estuvo en laSexta, en Sabías a lo que venías, un programa que presentó Santiago Segura allá por 2007, tras el nacimiento de la cadena. “Me acuerdo cuando hice el programa de Santiago Segura, era el profesor de la Academia y estaba Leonardo Sandé [Dantés]. Estaba Barragán. Barragán no. El otro. Ya no me acuerdo”, explica Cañita.