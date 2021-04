El tenso rifirrafe de Toni Cantó con Mónica López por la "neutralidad" en TVE

La entrevista de Toni Cantó en ‘La Hora’ dejó múltiples y polémicos titulares, pero uno de los momentos más sorprendentes que se vivieron no tuvo que ver con una acusación a un adversario político, sino a un rifirrafe con la propia directora del programa, Mónica López.

El encontronazo con la periodista del ex integrante de Ciudadanos y ahora pieza del PP de Isabel Díaz Ayuso se debió a causa de uno de sus comentarios sobre el control que a su juicio ejerce el Gobierno de Pedro Sánchez en varios organismos públicos.

“Es vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente o, si me lo permite usted, como esta casa en la que yo he trabajado muy a menudo...”, soltó el político valenciano. Inmediatamente López remarcó: “Eso no se lo voy a permitir.