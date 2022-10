Carla Antonelli: "Pido a Pedro Sánchez que tome cartas y dé un golpe en la mesa con la ley Trans"

Pero eso parece lejos de cumplirse, al menos por ahora, y la exdiputada ya no puede más. Porque lo que ha vivido, explica, ha sido “incalificable en todos los sentidos”. “Insultos, improperios... Y no se ha tomado ninguna medida contra las personas que nos han vejado públicamente, sin hablar de lo interno”, indica.

“No puedo poner capturas de pantalla de WhatsApp donde se me insulta y se me llama de todo”, dice sobre lo que ha sufrido a nivel interno.

“Voy a seguir luchando pero fuera. Esto ya no me representa. En mi nombre, no”

La ampliación del plazo de enmiendas podría llevar, cree Antonelli, a la ley a morir en la orilla. “Porque dilatarlo hasta diciembre significa llevarlo hasta enero. Y enero no es un mes hábil. Y en febrero ya estamos con las municipales y las autonómicas, que es otra excusa para decir que la aplazas. No, en mi nombre no”.

Por eso, cuando se ha enterado de la modificación del plazo de enmiendas —“es lo que hay”, asegura que le han dicho desde el PSOE—, ha puesto pies en pared. “Ahí he dicho que no, que voy a seguir luchando pero fuera. Esto ya no me representa. En mi nombre, no”.