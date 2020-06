Carla Antonelli, sobre el texto "tránsfobo" del PSOE: "Va en contra de nuestro programa y de nuestro pacto con Podemos"

Que quede claro, las mujeres trans somos mujeres y la despatologización hecho avalado x #OMS ; a mí NO me representa un panfleto #TRANSFÓBICO envuelto seda no emanado de ningún congreso, repugna y atenta contra dignidad, a mí me representa @sanchezcastejon #DeFrenteNosEncontrarán pic.twitter.com/jdqR6RBUZG

Ella se encontró con cuatro páginas redactadas por miembros de su propio partido que niegan su propia identidad y sus derechos fundamentales: “Hasta ahora, las personas trans teníamos que pasar por un médico o un psiquiatra para poder ser jurídicamente quienes somos. Pero hace dos años, la OMS sentenció por fin que la transexualidad no es una enfermedad, igual que se hizo hace mucho con la homosexualidad. Esto quiere decir que no tiene que venir un psiquiatra o un médico a decirme quién soy”.

El documento, dice Antonelli, no se “sustenta en el partido”: “Las posturas oficiales de los partidos solo emanan de los congresos y las conferencias políticas”. Además, señala, “ese mismo texto contraviene lo resuelto en otras conferencias”.“A mí, desde luego, no me representa. Y no se ha contado con las personas trans del partido para elaborarlo”, lamenta.

“En 2007 fue el PSOE el que creó la Ley de Identidad de Género, el Tribunal Constitucional el año pasado no sólo dijo que esa ley era constitucional, sino que además mandó ampliar a menores el derecho al cambio de nombre y de los documentos por su identidad sexual o de género”, explica. Añade, que hace dos años la OMS también despatologizó la transexualidad y por eso dice haberse quedado en “shock” con el argumentario.

De hecho, en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se comprometen a la aprobación de “una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. Es más: Sánchez verbalizó en su discurso durante el debate de investidura su compromiso con la aprobación de una ley estatal para el colectivo.

“Todas somos mujeres”

Antonelli repite algo que lleva repitiendo décadas: “Todas somos mujeres. A mí me matan por ser mujer y, además por ser trans. Eso no se le escapa a nadie. Si vives en un país que te lapida por ser mujer, también te lapidan por ser trans”.

Le sorprende que estas ideas vengan de mujeres que se autodenominan feministas: “Los movimientos de liberación de la mujer querían desprenderse de la idea de que las mujeres habían llegado para reproducirse. Y ahora eso mismo se usa para ver qué grado de mujer somos, si somos completas o no.... Es una manera de volver al principio, de donde partimos”.

“No me representa”

Concretamente, el argumentario señala que “para contar con efectos jurídicos plenos, tiene que darse una “situación estable de transexualidad” debidamente acreditada”. Pero Antonelli asegura que ella no es una “ficción jurídica”. “Fuimos catalogadas así en una sentencia de 1987”, explica. Pero a partir de ese año pudieron cambiar su nombre del DNI si estaban operados: “En las primeras sentencias había una parte en la que ponía ‘ficción de hembra’ y eso supone un señalamiento a las personas trans”. Teme volver a esa sensación: “Yo no tengo un sentimiento, yo soy yo. No me representa este argumentario porque atenta contra mi humanidad. No soy una especie de mujer y no soy una ficción. En 1987 era una ficcion y ahora es ‘sexo legal mujer’ y no por la gracia de Dios, sino por el Tribunal Constitucional y por el PSOE”.

Esto no sólo lo asegura Antonelli y “no es un problema baladí”: “Hablamos de cientos y miles de personas entre las que hay niñas y niños y donde,por si no tuviésemos suficiente con el rechazo que ya cargamos, ahora se crea una corriente de diferenciación”.

De momento, entre las múltiples reacciones que ha tenido el documento, la de la Fundación Triángulo y la FELGTB ha sido pedir una reunión urgente con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad Irene Montero para aclarar la situación.