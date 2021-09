Carlos Latre se pronuncia sobre José Luis Martínez-Almeida y lo define con tres adjetivos

Además, aprovechó para lanzar un mensaje al resto de políticos: “Creo que mucho mejor les iría a todos los políticos si aceptaran sus imitaciones, si hubiera un poco más de sentido del humor, porque los humaniza, los acerca, empatiza con la sociedad. Y en este caso fue maravilloso, maravilloso”.

“Tú puedes hacer mucho daño con una imitación y puedes ser muy cruel. Pero en mi caso no ha sido necesario nunca y no me sale. Yo intento reflejar lo que veo. ¿Qué es lo peor que puedes sacar del alcalde? ¿Qué es bajito? Pues yo creo que no pasa nada”, reflexionó el humorista.