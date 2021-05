Carlota Prado, tras los supuestos abusos sexuales en 'GH': "Conté al programa que me habían violado de pequeña"

Wamac.com Carlota Prado, exconcursante de 'GH', en su entrevista con Coto Matamoros.

En noviembre de 2017, la trayectoria de GH dio un giro. Durante la emisión de GH Revolution (Telecinco) expulsaron fulminantemente a José María, uno de los concursantes, por una “conducta inapropiada” y salió también temporalmente de la casa Carlota Prado, su pareja dentro de la casa. Días después, el propio programa denuncia un delito de “abusos sexuales con penetración” por parte del murciano tras una fiesta con alcohol en la que Prado acabó inconsciente.

Tras años de silencio, Prado ha dado su primera entrevista en el programa de Coto Matamoros en Wamac.com en la que ha revelado que Gran Hermano conocía que ella había sufrido una violación antes de entrar al formato.

“Cuando te presentas a este programa hay una serie de test que te hacen y pasas por un psicólogo. Cuando me entrevista una psicóloga, yo cuento que de pequeña me han violado y me dice ‘cuidado, Carlota, porque en este programa hay muchas personas que entran y cuentan cosas de su vida que no saben manejar o no pretendían decir, ¿esto lo sabe tu familia?’. Al decirle que no me dijo que eso se podía llegar a saber”, ha contado.

Al día siguiente de los supuestos abusos la productora, Zeppelin TV, le mostró las imágenes del momento. En ellas se veía al exconcursante introduciéndose en la cama con Prado mientras ella estaba inconsciente “en posición decúbito supino y con los ojos cerrados, realizando movimientos lentos y pesados, debido a su estado”.

Según el auto judicial, José María “guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de seminconsciencia en que se encontraba y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que balbuceando débilmente, dijo “no puedo”.

“Me sorprendieron los actos que se fueron sucediendo. Una de las dos personas que entraron después de ponerme las imágenes en el confesionario fue esa psicóloga. No entiendo cómo sabiendo que una persona ha pasado por algo así ya, decidís que pasen 13 o 14 horas y después la metéis en una sala sola a ver las imágenes. Es una tortura psicológica a un nivel tan frío y tan frívolo, es alevosía en estado puro”, ha denunciado.

Además de la decisión de mostrarle las imágenes y no contarle lo que había sucedido, Prado fue grabada mientras veía las imágenes de los abusos, algo que fue filtrado por El Confidencial en noviembre de 2019. “Me pregunto mucho por qué me grabaron esas imágenes en el confesionario, es una pregunta que me hago a menudo o cuál era el propósito”, ha señalado.

Tras esto, Prado fue trasladada a un hotel donde pasó varios días con un psicólogo y tratando de hacer frente a la situación. “En el hotel tenía al psicólogo de él [José María] y no la mía, a la que apartaron”, ha explicado.

Además, la exconcursante ha denunciado frente a Matamoros cierta manipulación por parte del programa. “Cuando llevas a una persona a que haga un comunicado y diga X cosas antes de volver a entrar en la casa, de alguna manera estás manipulando [...] No les encajaba la decisión que había tomado ni que quisiese volver a la casa, pero lo hice como defensa personal. No era capaz de enfrentarme a la realidad por ese estado de shock”, ha explicado.

“Había más de cuatro personas en la sala viendo lo que ocurría y nadie lo evitó” - Carlota Prado, exconcursante de 'GH Revolution'

Otro de los asuntos que más ha crispado a Prado es la inacción del programa mientras ocurrían los supuestos abusos sexuales. “A mi vuelta había algo latente ahí que me hacía recordar lo que había pasado. Me empecé enterando de cosas, la persona que supervisaba esa noche era la persona que me pusieron de niñera en el hotel”, ha señalado.

“Yo no sé cómo de todas las personas que había ahí viendo lo que pasaba, nadie dijo ’me da igual, pierdo el trabajo, pero entro y paro esta situación’ [...] Había más de cuatro personas en la sala viendo lo que ocurría y nadie lo evitó, hubo una que llegó hasta a vomitar, pero alguien dio la orden de que no se hiciese nada”, ha explicado.

La productora también dio su versión de lo sucedido aquella noche. “Tanto el vídeo de los hechos objeto de juicio como el de Carlota en el confesionario mientras se le comunicaba lo ocurrido se grabaron porque todo lo que sucede en la casa se graba de manera automática, pero el programa nunca emitió esos vídeos ni pretendió hacerlo en ningún momento”.

La exconcursante también ha denunciado las secuelas que le dejó su exposición pública y la agresión dentro del programa. “No sabes cuánto he llegado a culparme por entrar en ese programa. He estado en tratamiento psicológico y psiquiátrico mucho tiempo y ahora veo la luz al final del túnel, pero no he acabado. Sobre todo porque no me creían, hasta la filtración del confesionario”, ha detallado.

“Me han echado en cara que denunciase”, ha explicado en referencia al linchamiento público que recibió. “Me han dicho que si me veían me quemaban en una hoguera, que me iban a apedrear... Bestialidades”, ha apuntado.

El caso, en manos de los jueces

Por el momento no hay una sentencia en firme sobre el caso de los supuestos abusos sexuales hacia Carlota Prado en GH Revolution. En febrero de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Colmenar Viejo abrió vista oral contra José María López Pérez.

La acusación particular eleva la solicitud a siete años de prisión y 100.000 euros de indemnización. Por su parte, el juez impone en el auto una fianza de 133.000 euros para el acusado y para la productora Zeppelin en concepto de responsabilidad civil para asegurar responsabilidades pecuniarias en el caso de que haya una sentencia condenatoria.

Desde entonces, no ha habido más novedades en el caso. La filtración del vídeo de Carlota viendo las imágenes en el confesionario provocó todo un boicot contra el formato de Mediaset, del que formó parte el propio Coto Matamoros, que llegó incluso a contar con la pérdida de cuarenta anunciantes de GH VIP. Desde entonces, no se ha vuelto a emitir ningún formato de Gran Hermano.

Síguenos en las redes feministas y LGTBI de Tarjeta Morada:

• Facebook

• Twitter

• Instagram