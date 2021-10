Carmena se pronuncia sin dudarlo ni medio segundo sobre los planes de Yolanda Díaz

Manuela Carmena se ha pronunciado en la Cadena SER acerca de los planes de Yolanda Díaz de presentar una candidatura de cara a las próximas elecciones generales que agrupen a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE.

La exalcaldesa de Madrid no ha dudado ni medio segundo y ha señalado en Hora 25 que le gusta y que se arrepiente de no haberlo hecho en el Ayuntamiento.

Carmena ha explicado que ella quiso hacer una agrupación de electores y no una plataforma porque se lo desaconsejaron porque “la agrupación de electores tiene unas dificultades enormes”.

“Al hacer la plataforma, al final es como que tú plantas una semilla y te sale un partido cuando lo que se trataba era de hacer una plataforma”, ha señalado Carmena, que ha comentado que le parece “interesante” hace plataformas “que se parezcan más a grandes agrupaciones de electores”.

Sobre la negativa de Íñigo Errejón de formar parte de esta agrupación, Carmena ha señalado que el líder de Más País “tiene una visión clara de partido”.

“Cuando oigo a Yolanda, igual no la oigo con la suficiente precisión por mi parte, pero cuando la oigo decir que quiere incorporar en partidos políticos a mí me parece que ese es un objetivo que yo tuve y que es muy importante. Incorporar a personas desvinculadas de la estructura del propio partido político como tal y tener una visión de la política ciudadana no tanto institucional y que permita que unos a veces están en el poder y otras no”, ha explicado la exalcaldesa.

Ha defendido Carmena que la política “no debe ser una carrera”, debe ser “una responsabilidad”.