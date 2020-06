Aún no puedo creer el argumentario contra las personas #trans q ha elaborado @PSOEigualdad de @carmencalvo_. Un feminismo q repite el mismo mantra q @hazteoir y @vox_es (los niños tienen pene y las niñas tienen vulva) NO ME REPRESENTA: los derechos de las personas trans son #DDHHpic.twitter.com/R6mhm5QBgN